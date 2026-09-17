Olimpia vs Firpo EN VIVO hoy por pase a semifinales de Copa Centroamericana: hora y dónde ver

Tegucigalpa, Honduras.

Pero para Espinel , el Olimpia podría "cometer un pecado" si sus jugadores creyeran que ya tienen "la llave cerrada" por los tres goles anotados la semana pasada.

El equipo hondureño, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel , llega a este partido con la ventaja del triunfo por 0-3 que cosechó en la ida, por lo que con solo el empate estará en la siguiente fase.

El Olimpia recibirá este jueves en Tegucigalpa al Luis Ángel Firpo salvadoreño en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf , con la meta de sellar su pase a las semifinales de la competición.

En la víspera, Espinel recordó que en el encuentro de ida el Olimpia no jugó bien en el primer tiempo, por lo que en el descanso tuvo que "decir algunas cosas en voz alta para despertar a los muchachos", quienes en el segundo episodio reaccionaron y regresaron a casa con el triunfo de 3-0 ante el equipo salvadoreño que dirige Marvin Solano.

Agregó que Olimpia "es favorito como local", pero que eso no es razón para restarle méritos al Firpo, porque es un buen equipo; además, en Centroamérica "el fútbol ya se emparejó" y "exige trabajar duro" en cada competición.

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Solano, por su parte, dijo que en la ida Firpo demostró ante Olimpia que "puede competir", pero que perdió 0-3 por "desconcentraciones" en el segundo tiempo "ante un rival de jerarquía".

También recordó que en el primer tiempo del partido de ida el Olimpia no hizo ni un tiro a la portería del Firpo, y enfatizó que la derrota no puede desanimar a sus jugadores.

El partido entre Olimpia y LA Firpo comenzará a las 9.15 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés y se podrá ver en vivo a través de ESPN y vía streaming por Disney Plus.