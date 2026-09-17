CNL y BID analizan acciones para mejorar la logística de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional de Logística (CNL) avanzó este jueves en la definición de una agenda estratégica orientada a mejorar la conectividad, facilitar el comercio exterior y fortalecer la competitividad de Honduras, informó Casa Presidencial mediante un comunicado. La reunión se desarrolló en Casa Presidencial con la participación de Julia Johansen, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras. En el encuentro también participaron Juan Carlos García, secretario de la Presidencia; Yaudet Burbara, coordinador del CNL; representantes del Comité Nacional de Facilitación del Comercio Exterior (CONFAC), así como equipos técnicos relacionados con la agenda logística del país.

De acuerdo con el comunicado, durante la jornada se presentaron los avances correspondientes a la primera etapa del Consejo Nacional de Logística, entre ellos su proceso de conformación, las principales actividades realizadas y los resultados obtenidos hasta ahora. Asimismo, se abordó la visión y las líneas de trabajo del CONFAC, enfocadas en identificar y promover medidas para hacer más eficientes los procesos relacionados con el comercio exterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

CNL define prioridades para nueva etapa

Burbara presentó durante la reunión la visión estratégica que orientará la nueva etapa del Consejo, además de sus prioridades y principales líneas de trabajo, con el objetivo de avanzar hacia un sistema logístico más integrado y competitivo. La agenda contempla la coordinación de esfuerzos en áreas como infraestructura, conectividad y facilitación del comercio. También incluye la identificación de oportunidades de cooperación técnica e institucional para acelerar iniciativas consideradas estratégicas para Honduras. La participación del BID permitió intercambiar planteamientos sobre las iniciativas presentadas, las áreas identificadas como prioritarias y posibles mecanismos de cooperación para respaldar el trabajo del CNL y del CONFAC, según detalló Casa Presidencial. El Gobierno del presidente Nasry Asfura señaló que esta coordinación forma parte de una estrategia para aprovechar la posición geográfica de Honduras, mejorar las condiciones para el traslado de mercancías y generar un entorno competitivo para la inversión, la producción y el comercio.