Capitalinos recibirán agua cada 12 días a partir del 20 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos recibirán agua potable cada 12 días a partir del próximo domingo 20 de septiembre, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades municipales para prolongar las reservas disponibles en los principales embalses que abastecen al Distrito Central. El nuevo esquema amplía de nueve a 12 días el intervalo entre los períodos de distribución, por lo que los habitantes de la capital podrían recibir el vital líquido apenas dos veces al mes.

La medida se adopta en medio de una situación crítica en las principales fuentes de abastecimiento. La represa La Concepción, considerada la principal fuente de agua potable para el Distrito Central, registra un nivel de almacenamiento de 24.84%, por debajo del 25% establecido como nivel crítico. Mientras tanto, el embalse Los Laureles se encuentra en 25.77%, apenas 0.77 puntos porcentuales por encima de ese umbral. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), explicó que modificar la frecuencia de distribución es una de las alternativas disponibles para prolongar las reservas de agua. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “El cambio en horario de distribución es la medida que se puede tomar en el embalse para que nos dure más tiempo”, explicó.

La Concepción continuará operando

Aunque La Concepción ya se encuentra por debajo del nivel considerado crítico, la Alcaldía del Distrito Central no contempla por ahora sacar de operación el embalse. Quiñónez señaló que mantener el suministro con las reservas actuales implicará un mayor tratamiento del agua. “Usar esa agua remanente implica usar más químicos para tratarla”, indicó.

El funcionario también descartó, por el momento, retirar la represa del sistema de abastecimiento. “Aún no, porque vamos a tener que sobreexplotar los embalses”, manifestó. La situación genera preocupación debido a que el nivel del embalse continúa descendiendo y las reservas deben administrarse mientras se espera una mejora en las condiciones de lluvia.

Advierten sobre el nivel crítico

Roberto Zablah, exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), explicó que cuando una represa alcanza niveles muy bajos, el tratamiento del agua se vuelve más complejo debido a las condiciones del líquido. Según Zablah, mientras disminuye el nivel del embalse es necesario incrementar el tratamiento químico, hasta llegar a un punto en el que, a su criterio, ya no sería recomendable continuar utilizando el agua para consumo humano. “Al llegar al nivel crítico, hay que sacarla de servicio porque ya no es posible convertirla en agua potable”, afirmó.

Zablah consideró que mantener la represa operando cuando el nivel continúe descendiendo podría aumentar las dificultades para garantizar el tratamiento adecuado del agua. Señaló que una de las alternativas sería acelerar la rehabilitación de pozos que están fuera de servicio y la perforación de nuevas fuentes de abastecimiento.

Esperan más lluvias