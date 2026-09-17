Torturada y asesinada: el horrible fin de la "amante favorita" de "El Chapo" Guzmán

La historia de Zulema Yulia Hernández estuvo marcada por la pobreza, las cárceles y una relación que la vinculó directamente con uno de los narcotraficantes más poderosos de México: Joaquín “El Chapo” Guzmán. Años después de aquel romance que nació tras las rejas, su vida terminó de una manera brutal.
Zulema conoció a Guzmán Loera cuando ambos se encontraban recluidos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Según publicaciones periodísticas de la época, ella se convirtió en una de las mujeres más cercanas al capo durante su estancia en prisión y, posteriormente, fue señalada como su “amante favorita”.
La relación habría durado menos de un año y terminó después de que “El Chapo” escapara de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Tras la fuga, Zulema fue trasladada a otro centro penitenciario en Ciudad de México.
Con el paso de los años recuperó su libertad, aunque volvió a enfrentar problemas relacionados con el narcotráfico y la delincuencia. Pero el capítulo más oscuro de su historia ocurrió el 17 de diciembre de 2008.
Ese día, el cuerpo de Zulema, de apenas 35 años, fue encontrado dentro de la cajuela de un automóvil abandonado en las inmediaciones de la carretera México-Pachuca, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
Estaba semidesnuda, envuelta en cobijas y presentaba señales de haber sido torturada.
Uno de los detalles que más estremeció del crimen fueron las marcas de la letra “Z” que tenía en distintas partes del cuerpo. Debido a que en aquel momento existía una fuerte disputa entre el grupo de “El Chapo” y Los Zetas, distintas versiones periodísticas atribuyeron el asesinato a ese grupo criminal.
La vida de Zulema había estado atravesada por circunstancias difíciles desde su infancia. De acuerdo con los testimonios recopilados por periodistas, creció en un entorno de pobreza y vulnerabilidad y desde muy joven estuvo relacionada con las drogas y la delincuencia. Su primer ingreso a prisión ocurrió cuando tenía 19 años.
Su historia con “El Chapo” se convirtió posteriormente en uno de los episodios más llamativos de su vida. Ella misma llegó a hablar sobre las similitudes que encontraba entre ambos, particularmente por las experiencias de pobreza que habían vivido durante su infancia. Sus declaraciones fueron recogidas por el periodista Julio Scherer en su trabajo sobre las prisiones de máxima seguridad mexicanas.
Así, la mujer que alguna vez fue identificada como una de las amantes más cercanas de “El Chapo” terminó convertida en víctima de un crimen que, hasta hoy, permanece rodeado de distintas versiones. Su cadáver en la cajuela de un automóvil, las marcas de “Z” en su cuerpo y la disputa entre organizaciones criminales hicieron que su muerte se convirtiera en uno de los episodios más oscuros relacionados con el entorno del famoso narcotraficante.