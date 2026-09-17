Torturada y asesinada: el horrible fin de la "amante favorita" de "El Chapo" Guzmán

Así, la mujer que alguna vez fue identificada como una de las amantes más cercanas de “El Chapo” terminó convertida en víctima de un crimen que, hasta hoy, permanece rodeado de distintas versiones. Su cadáver en la cajuela de un automóvil, las marcas de “Z” en su cuerpo y la disputa entre organizaciones criminales hicieron que su muerte se convirtiera en uno de los episodios más oscuros relacionados con el entorno del famoso narcotraficante.