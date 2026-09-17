“Si alguien me grita, me bloqueo”: Ninel Conde habla de las secuelas de su pasado

“En Ninel no veía yo una madre, no veía una esposa, una persona que tuviera el compromiso de casarse y, en Angélica sí lo veía, al pasar del tiempo no me equivoqué, Angélica es una gran madre, una mujer muy talentosa, vayan y pregúntenle a Angélica, te va a decir de la relación que tuvimos, tan seria y tan hermosa, donde le compuse muchísimas canciones, donde sí estuve enamorado, donde tuve la ilusión de, a lo mejor, hacer una familia y, mi padre, hubiera estado encantado”, declaró anteriormente.