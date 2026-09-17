“Si alguien me grita, me bloqueo”: Ninel Conde habla de las secuelas de su pasado

Ninel Conde habló sobre las secuelas emocionales que asegura conservar tras la presunta violencia que vivió durante su relación con José Manuel Figueroa. La cantante reveló que, pese al tiempo transcurrido y al trabajo personal que ha realizado, todavía experimenta bloqueos cuando alguien se dirige a ella mediante gritos.
La artista, conocida como “El Bombón Asesino”, visitó México para participar en los festejos patrios y ofrecer una presentación en la alcaldía Cuajimalpa. Después de su actuación, fue abordada por la prensa, que le preguntó sobre las declaraciones que compartió en su reality “Ninel Conde: sin filtro”.
En dicho programa, la intérprete habló sobre una presunta infidelidad cometida por Figueroa cuando ambos mantenían una relación, además de referirse a supuestos episodios de violencia. Sus declaraciones volvieron a captar la atención pública luego de que el cantante ofreciera su propia versión de la historia.
José Manuel Figueroa ha señalado que Ninel Conde continuó buscándolo cuando él ya había iniciado una relación formal con Angélica Vale. Asimismo, aseguró que con Vale llegó a imaginar un futuro familiar, una expectativa que, según sus declaraciones, no tuvo durante su vínculo con la cantante.
“En Ninel no veía yo una madre, no veía una esposa, una persona que tuviera el compromiso de casarse y, en Angélica sí lo veía, al pasar del tiempo no me equivoqué, Angélica es una gran madre, una mujer muy talentosa, vayan y pregúntenle a Angélica, te va a decir de la relación que tuvimos, tan seria y tan hermosa, donde le compuse muchísimas canciones, donde sí estuve enamorado, donde tuve la ilusión de, a lo mejor, hacer una familia y, mi padre, hubiera estado encantado”, declaró anteriormente.
Al ser consultada sobre la postura de su expareja, Ninel Conde aseguró que no le sorprendió la manera en que se refirió a la relación. La artista también sostuvo que una persona que no reconoce sus errores puede continuar repitiendo conductas dañinas.
“Hay cosas que nunca cambian, un violentador nunca va a dejar de hacerlo, si no lo reconoce y no se atiende, si ya no te puede violentar físicamente porque no tiene alcance a ti, ¿cómo lo va a hacer?, con la boca”, afirmó la cantante. Más allá de la controversia entre ambos, Conde explicó que las experiencias que atravesó todavía tienen efectos en su vida cotidiana. Según su testimonio, determinadas situaciones pueden activar recuerdos y reacciones que no siempre logra controlar.
“Esas heridas se quedan para siempre aquí, he trabajado mucho pero, yo si escucho un grito, que alguien me grita, me bloqueo, porque, en mi subconsciente todavía existen esos hechos, todavía existen esas cosas que todavía tengo que seguir trabajando”, expresó. La intérprete agregó que el paso del tiempo no elimina la gravedad de lo ocurrido y subrayó la importancia de continuar procesando esas experiencias. “El hecho que fue hace mucho tiempo, no quita que eso no estuvo bien hecho”, puntualizó durante su conversación con los medios.
La intérprete agregó que el paso del tiempo no elimina la gravedad de lo ocurrido y subrayó la importancia de continuar procesando esas experiencias. “El hecho que fue hace mucho tiempo, no quita que eso no estuvo bien hecho”, puntualizó durante su conversación con los medios.
Las declaraciones de Ninel Conde se producen en medio del interés mediático por las versiones contrapuestas sobre su relación con José Manuel Figueroa. Mientras la cantante ha hablado públicamente de presuntas experiencias de violencia, el intérprete ha compartido una perspectiva distinta sobre el vínculo que mantuvieron.