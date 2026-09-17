556 candidatos no rindieron cuentas: reacciones tras demoledor informe de Política Limpia

Tegucigalpa, Honduras. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, informó este jueves 17 de septiembre que 556 candidatos que participaron en las elecciones generales de 2025 incumplieron con la presentación de sus informes financieros. De los 2,116 sujetos obligados a rendir cuentas, 1,560 presentaron sus informes, lo que representa un cumplimiento del 74%. Los 556 restantes quedaron registrados como incumplidos.

En el nivel presidencial, los cinco candidatos cumplieron con la entrega de sus estados financieros. Entre los aspirantes a diputados, 508 de 682 presentaron sus informes, equivalentes al 74.5%, mientras que 174, el 25.5%, no lo hicieron. En las corporaciones municipales, de los 1,429 candidatos obligados a rendir cuentas, 1,047 cumplieron con la normativa, para un 73.3%. Otros 382, equivalentes al 26.7%, incumplieron con la presentación de sus reportes. Por partido político, los candidatos del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) registraron niveles de cumplimiento superiores al 85%. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Democracia Cristiana presentó el porcentaje más bajo de cumplimiento. De sus 389 aspirantes, solamente 96 entregaron sus reportes financieros, lo que representa un 25%. En el caso del Partido Innovación, de los 411 candidatos que participaron en los comicios, 285 cumplieron con la normativa, para un 69% de presentación de informes.

14 candidatos electos incumplieron

El informe de la UFTF también identificó a 14 personas que resultaron electas en las elecciones generales de 2025 y que no presentaron sus informes financieros. Se trata de 10 alcaldes y cuatro diputados, pertenecientes al Partido Liberal y al Partido Nacional. Los cuatro diputados señalados son Alberto Emilio Cruz Zelaya, electo por Comayagua; Daisy María Andonie López, por Cortés; Gustavo Adolfo González Aguilar, por El Paraíso, y Stephen Garrett García Arch, por Islas de la Bahía. Entre los alcaldes del Partido Liberal figuran José Luis Chevez Mendoza, de Alubarén, Francisco Morazán; Carlos Gómez Marín, de Brus Laguna, Gracias a Dios, y Gerardo Antonio Mejía Mejía, de San Marcos, Ocotepeque. En cuanto a los nacionalistas, fueron identificados Sheldon Lenin Ávila Salinas, alcalde de Limón, Colón; Óscar Enrique Contreras Benítez, de Dulce Nombre, Copán; Raúl Alfredo Ugarte Florentino, de Pimienta, Cortés; Rollin Dion Kelly Hurlston, de Guanaja, Islas de la Bahía; Marvin Samuel Espinoza Núñez, de San Pedro de Tutule, La Paz; J. Andrés Gutiérrez Pérez, de Nuevo Celilac, Santa Bárbara, y Daisy María Andonie López, Gustavo Adolfo González Aguilar y Stephen Garrett García Arch, en sus respectivos cargos legislativos.

Multas por incumplimiento

Las sanciones anunciadas para los 174 candidatos a diputados, entre electos y no electos, suman 24.3 millones de lempiras. La multa establecida para cada aspirante a diputado equivale a 10 salarios mínimos. Para los 382 candidatos a alcaldes que incumplieron con la presentación de sus informes, las sanciones ascienden a 26.7 millones de lempiras, debido a que la multa correspondiente es de cinco salarios mínimos. La fecha inicial para entregar los reportes financieros vencía el 15 de diciembre de 2025. Sin embargo, mediante el decreto legislativo 41-2026 se aprobó una ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2026.

Nasralla reacciona tras ser multado

La UFTF informó que aplicará una sanción al excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, por inconsistencias detectadas en los informes financieros de su campaña electoral de 2025. Según los hallazgos, se identificaron irregularidades en 21 aportaciones privadas que superan los 73 millones de lempiras. La multa anunciada asciende a 146 millones de lempiras, equivalente al doble del monto observado. El caso corresponde a una resolución administrativa de la UFTF. Nasralla ha rechazado los señalamientos y sostiene que presentó su informe en tiempo y forma. También ha señalado que responderá jurídicamente a las observaciones formuladas por la unidad. Tras conocer el informe de Política Limpia, el expresidenciable aseguró que hay una conspiración para evitar que vuelva a postularse para las elecciones de 2029 en Honduras. "Aquí no existe una sentencia que diga que Salvador Nasralla se robó algún centavo o que Salvador Nasralla se apropió del dinero de una campaña o que malversó fondos", aseveró el excandidato presidencial.

Reacción del Consejo Nacional Anticorrupción

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reaccionó al informe presentado por la UFTF y señaló que es necesario conocer las evidencias que sustentan las sanciones anunciadas. “¿Persecución política? Yo creo que hay que ver las evidencias con las que se está presentando el día de hoy este informe. Me gusta poder leerlo y luego saber si es una persecución política o la institucionalidad”, manifestó Castellanos. La directora del CNA insistió en la importancia de revisar el contenido del documento y las pruebas que respaldan las acciones de la unidad de fiscalización. “Tarde, pero está funcionando”, expresó Castellanos al referirse al papel de la institucionalidad en este proceso.

Tendrán que defenderse