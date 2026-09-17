UFTF multa a Salvador Nasralla con L146 millones por irregularidades en campaña

La sanción equivale al doble del monto de las aportaciones cuestionadas por la UFTF , que determinó que existieron inconsistencias en la captación y documentación de los L 73.2 millones provenientes de 21 aportes privados reportados durante la campaña electoral.

Tegucigalpa, Honduras . La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización ( UFTF ) impuso una multa de L 146 ,457,720 al excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla , por irregularidades detectadas en los informes financieros de su campaña para las elecciones generales de 2025 , relacionadas con 21 aportaciones privadas que sumaron L73,228,860 y que, según la entidad, no fueron subsanadas en tiempo y forma.

Salvador Nasralla podrá presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. La decisión de la UFTF aún puede ser sometida a esa instancia electoral.

La resolución también establece que los formatos correspondientes a las 21 aportaciones serán tenidos por presentados de manera extemporánea únicamente para efectos de incorporación y fiscalización documental. La UFTF aclaró que la presentación posterior de esos documentos no extingue la infracción ni la sanción impuesta.

Ivonne Ardón, comisionada presidenta de la UFTF, explicó que el responsable financiero de Nasralla fue notificado oportunamente sobre los hallazgos e inconsistencias detectados durante el proceso de revisión. Según la funcionaria, el equipo financiero presentó descargos, documentación y un escrito en el que justificó por qué no se habían realizado determinados procedimientos establecidos en la legislación.

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"Una cosa es presentar un informe, y otra es que se cumpla con los parámetros que ya la ley establece", afirmó Ardón al referirse a las diferencias encontradas durante la fiscalización de los documentos entregados por la campaña del excandidato liberal.

La comisionada agregó que el pleno de la UFTF dio por recibido el informe en tiempo, pero no conforme, debido a que quedaron hallazgos que no pudieron ser subsanados. Señaló además que algunos de estos deberán ser investigados por el Ministerio Público, ya que, según explicó, esa investigación ya no corresponde a las funciones de la unidad fiscalizadora.

Ardón enfatizó que la revisión se realizó con base en la información proporcionada por los propios candidatos y sus responsables financieros. "Los documentos con los que trabajó el departamento de auditoría y el departamento de legal fueron los documentos que su responsable financiero entregó a la unidad", puntualizó.

Horas antes de conocerse mayores detalles de la resolución, Nasralla publicó un video en redes sociales en el que confirmó haber sido notificado y calificó los cuestionamientos como administrativos y documentales.

Salvador Nasralla sostuvo que entregó en tiempo y forma la documentación correspondiente a la rendición de cuentas de su campaña y afirmó que existe una conspiración de sectores del Partido Nacional y del Partido Liberal para impedirle participar en las elecciones de 2029, donde ha manifestado su intención de buscar nuevamente la Presidencia y la titularidad del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

"No descarto que detrás de estas actuaciones exista una mano política interesada en sacarme de la competencia", expresó Nasralla. Ante esos señalamientos, Ardón respondió que la UFTF no tiene entre sus atribuciones inscribir o desinscribir candidatos, sino verificar el origen, uso y destino de los fondos utilizados en los procesos electorales y aplicar las sanciones correspondientes cuando se incumplen las disposiciones establecidas.