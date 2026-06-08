¿Qué pasó con el dinero de campaña de Salvador Nasralla y por qué lo investigan?

Tegucigalpa, Honduras

Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, es investigado por el Ministerio Público por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos utilizados durante su campaña electoral de 2025. Las diligencias se concentran en depósitos que presuntamente habrían sido realizados en cuentas personales del exaspirante presidencial, así como en posibles transferencias hacia cuentas en el extranjero. La investigación surgió tras una denuncia presentada el 3 de marzo de 2026 ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, conocida como la Unidad de Política Limpia.

La denuncia solicita establecer si los fondos de campaña fueron recibidos, administrados y liquidados mediante las cuentas autorizadas para el financiamiento político o si se utilizaron mecanismos distintos a los establecidos por la ley. Como parte de las diligencias, Ivonne Ardón, presidenta comisionada de la Unidad de Política Limpia, compareció este lunes ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Raúl Paniagua, abogado de Ardón, informó que durante la comparecencia se le consultó si Nasralla había recibido autorización para abrir en Estados Unidos una cuenta a nombre del Partido Liberal. La funcionaria respondió que no. Según el abogado, la denuncia también menciona supuestas transferencias de dinero hacia países considerados de baja regulación financiera en materia de gastos electorales. Las autoridades todavía recopilan documentos y declaraciones para determinar si existen responsabilidades. Ante el caso, el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, manifestó que ninguna persona debe molestarse porque el Ministerio Público desarrolle una investigación, aunque pidió que se respete el debido proceso. “Si alguien cometió un delito debe responder, no importa quién sea”, expresó Cálix, quien aseguró que el Partido Liberal está dispuesto a entregar la información que sea solicitada por las autoridades. El diputado explicó que los candidatos presidenciales, alcaldes, diputados y partidos políticos están obligados a abrir una cuenta de Política Limpia, notificarla a las autoridades y reportar todos los ingresos y gastos realizados durante la campaña.