¿Qué departamentos de Honduras están bajo alerta verde por la tormenta Cristina?

San Pedro Sula, Honduras

Más lluvias intensas amenazan con golpear con fuerza el territorio hondureño durante los próximos tres días. La formación de la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico encendió las alarmas, provocando la activación de una alerta verde por 72 horas para nueve departamentos. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió un boletín de alerta donde informa que la medida entró en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este lunes 8 de junio de 2026, ante el riesgo inminente de inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra.

Departamentos en alerta verde

Las autoridades fijaron la alerta verde hasta el próximo 11 de junio principalmente en las regiones del suroccidente, sur, centro y suroriente de Honduras, donde los modelos climáticos prevén los mayores acumulados de agua. Los departamentos bajo vigilancia son: Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, zonas donde el monitoreo de los comités de emergencia locales es permanente.

🟢COPECO declara Alerta Verde en nueve departamentos del país por lluvias asociadas a la Tormenta Tropical Cristina🟢 @titoasfura pic.twitter.com/OrMGCDoRhE — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 8, 2026

Hace algunas horas, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) reportó que la depresión rropical 3-E ganó fuerza rápidamente hasta convertirse en la tormenta tropical Cristina.

El ciclón se localiza actualmente a unos 170 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca. Aunque se desplaza lentamente hacia el norte a una velocidad de 7 km/h, posee vientos sostenidos de 75 km/h y los expertos pronostican un fortalecimiento gradual mientras se mueve de forma paralela a la costa centroamericana.

¿Qué significa alerta verde?