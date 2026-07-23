Supuesto reclutador de la 18 es detenido en Honduras y entregado a El Salvador

Goascorán, Valle.

Un ciudadano salvadoreño fue capturado en el sur de Honduras durante un operativo de inteligencia, luego de ser señalado por las autoridades como supuesto integrante de la pandilla 18 y de presuntamente desarrollar actividades de reclutamiento de menores para incorporarlos a acciones delictivas. El detenido fue identificado como Tony Mauricio Viera, de 30 años. Su captura fue ejecutada por las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como parte del Plan Nacional de Seguridad "Solución Contra el Crimen", en su tercera etapa.

De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Inteligencia Militar (PM-2), el sospechoso habría operado en la zona sur del país, donde presuntamente buscaba captar adolescentes para involucrarlos en actividades relacionadas con la distribución de supuestas sustancias ilícitas. Las autoridades indicaron que la detención fue el resultado de labores de seguimiento e inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso en el departamento de Valle. Inicialmente fue arrestado por el supuesto delito de ingreso irregular al territorio hondureño. Como parte del proceso investigativo, las Fuerzas Armadas coordinaron acciones con las autoridades de El Salvador, las cuales confirmaron que Viera figura como presunto miembro activo de la pandilla 18.