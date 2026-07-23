Le pidieron un vaso de agua antes de matarla: cae sospechoso de la muerte de una mujer en Intibucá

Bajo el engaño de pedir un vaso con agua para quitarse la sed, dos criminales acabaron con la vida de una humilde mujer en el departamento de Intibucá. Tras meses de seguimiento, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron capturar a uno de los supuestos responsables.
El detenido fue identificado como Juan Díaz, de 24 años de edad, atrapado tras un operativo en la aldea Colomarigua. El detenido tenía una orden de captura pendiente emitida desde el año pasado por el delito de asesinato.
Los trágicos hechos se remontan al pasado 12 de diciembre de 2025 en el caserío Las Pilas, aldea Delicias, en el municipio de San Marcos de la Sierra.
Aquel fatídico día, de acuerdo con las indagaciones policiales, la víctima se encontraba tranquila dentro de su vivienda acompañada por sus hijas. De pronto, dos hombres tocaron a su puerta fingiendo ser simples caminantes sedientos. La señora se dispuso a ayudarles. Sin embargo, uno de los sujetos desenfundó un arma de fuego y le disparó a quemarropa, quitándole la vida de manera instantánea frente a sus hijas.
Los agentes de la DPI siguen con las investigaciones del caso y buscan al otro criminal que participó en este suceso violento. Por su parte, el detenido ya fue remitido a los juzgados correspondientes para que responda legalmente por el delito de asesinato que se le imputa.