Le pidieron un vaso de agua antes de matarla: cae sospechoso de la muerte de una mujer en Intibucá

Intibucá

Bajo el engaño de pedir un vaso con agua para quitarse la sed, dos criminales acabaron con la vida de una humilde mujer en el departamento de Intibucá. Tras meses de seguimiento, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron capturar a uno de los supuestos responsables.

El detenido fue identificado como Juan Díaz, de 24 años de edad, atrapado tras un operativo en la aldea Colomarigua. El detenido tenía una orden de captura pendiente emitida desde el año pasado por el delito de asesinato.

Los trágicos hechos se remontan al pasado 12 de diciembre de 2025 en el caserío Las Pilas, aldea Delicias, en el municipio de San Marcos de la Sierra.