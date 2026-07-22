“A matarte vengo”: Cae acusado de quitarle la vida a un hombre que hablaba por teléfono en Curarén

Tegucigalpa

Un hombre fue capturado en las últimas horas en la aldea Emituca, municipio de Curarén, Francisco Morazán. Se le acusa de quitarle la vida a un poblador del sector.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de arresto emitida el pasado 12 de junio por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego de uso comercial en perjuicio de Juan Alvarado Méndez.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró el 18 de enero de 2019. La víctima se encontraba en el corredor de la vivienda de un vecino sosteniendo una llamada telefónica con un amigo cuando, de pronto, le lanzaron piedras y luego lo comenzaron a insultar.