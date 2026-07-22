  1. Inicio
  2. · Sucesos

“A matarte vengo”: Cae acusado de quitarle la vida a un hombre que hablaba por teléfono en Curarén

La víctima se encontraba en el corredor de la vivienda de un vecino sosteniendo una llamada telefónica con un amigo cuando, de pronto, le lanzaron piedras y luego lo comenzaron a insultar

“A matarte vengo”: Cae acusado de quitarle la vida a un hombre que hablaba por teléfono en Curarén

El detenido, cuya identidad no fue revelada, será presentado ante los juzgados correspondientes para que responda por el crimen del que se le acusa.

Tegucigalpa

Un hombre fue capturado en las últimas horas en la aldea Emituca, municipio de Curarén, Francisco Morazán. Se le acusa de quitarle la vida a un poblador del sector.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de arresto emitida el pasado 12 de junio por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego de uso comercial en perjuicio de Juan Alvarado Méndez.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró el 18 de enero de 2019. La víctima se encontraba en el corredor de la vivienda de un vecino sosteniendo una llamada telefónica con un amigo cuando, de pronto, le lanzaron piedras y luego lo comenzaron a insultar.

Padre de Milton Rápalo: "Le pegaron varios disparos; lo veo aquí tendido"

Ante la agresión verbal y física, Alvarado Méndez intentó retirarse del lugar y caminó hacia el cerco de la propiedad para continuar con su conversación. Sin embargo, el sospechoso lo persiguió y, al alcanzarlo, le recriminó: “A matarte vengo a vos porque no sé lo que estás hablando por teléfono”. Acto seguido, le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma instantánea.

El detenido, cuya identidad no fue revelada, será presentado ante los juzgados correspondientes, donde la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) acudirá a la audiencia de declaración de imputado para solicitar la medida de detención judicial contra el presunto homicida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias