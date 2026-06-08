Partido Liberal aclara que fondos de Salvador Nasralla fueron manejados por separado

Tegucigalpa, Honduras.

“Los fondos de campaña del ingeniero Salvador Nasralla y los del Partido Liberal de Honduras fueron manejados de forma completamente separada, y cada parte presentó sus respectivas liquidaciones ante los entes correspondientes, conforme a la ley”, señala el comunicado.

A través de una nota aclaratoria firmada por Allan Ramos , secretario de Finanzas del Partido Liberal, la institución sostuvo que los recursos de campaña del excandidato presidencial y los fondos partidarios siguieron procesos separados y fueron liquidados ante los organismos correspondientes conforme a la normativa vigente.

El Partido Liberal de Honduras aclaró este lunes que los fondos administrados durante la campaña presidencial de Salvador Nasralla fueron manejados de forma independiente a las finanzas de la institución política, en medio de una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo y liquidación de recursos electorales.

La organización política también rechazó versiones que apuntan a supuestos desacuerdos por recursos sobrantes de campaña. Según el documento, Nasralla nunca solicitó la entrega de fondos remanentes ni recibió una negativa por parte de las autoridades partidarias.

“En ningún momento el ingeniero Salvador Nasralla se ha abocado a esta institución para solicitar la entrega de dinero sobrante, ni mucho menos se le ha manifestado que no se le recibiría aporte alguno”, afirmó la Secretaría de Finanzas.

El comunicado además detalla que el préstamo gestionado por el Partido Liberal fue aprobado por unanimidad dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH) y que la autorización para realizar las gestiones correspondientes quedó registrada en actas oficiales resguardadas por la institución.

Asimismo, el Partido Liberal informó que el presidente del CCEPLH, Roberto Contreras, retiró su firma de las cuentas bancarias de la organización por razones personales, decisión que también quedó consignada en documentación oficial.

La reacción de la institución surge mientras el Ministerio Público desarrolla una investigación por el supuesto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Dentro del expediente figuran como investigados Salvador Nasralla, Jeny Paz y una tercera persona identificada como Allan P.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía citó en calidad de testigo a Ivonne Ardón, comisionada presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), para que proporcione información relacionada con el caso.

Entre los datos requeridos por las autoridades figuran registros de cuentas bancarias nacionales e internacionales correspondientes a períodos electorales y no electorales, además de información relacionada con una empresa registrada en Estados Unidos bajo el nombre “Partido Liberal de Honduras D-19 Corp”.

De igual forma, la Unidad de Política Limpia solicitó certificaciones para determinar si existió autorización partidaria para que Nasralla abriera cuentas bancarias en el extranjero a nombre de la institución política.

En medio de la investigación, el diputado Jorge Cálix pidió al Ministerio Público realizar una indagación objetiva sobre el manejo de los fondos de campaña y expresó su respaldo al excandidato presidencial.