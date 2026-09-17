Matan a balazos a José Daniel Sánchez frente a su casa en San Nicolás, Copán

La víctima fue identificada como José Daniel Sánchez Enamorado, de 38 años, originario y residente de San Nicolás, Copán.

San Nicolás, Copán. Un hombre de 38 años fue asesinado a balazos frente a su vivienda, en un hecho violento registrado en el municipio de San Nicolás, departamento de Copán .

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió la noche del miércoles en la carretera ubicada en el desvío que comunica la carretera internacional CA-4 con el casco urbano de San Nicolás.

Según los primeros reportes, sujetos desconocidos que se transportaban en un vehículo tipo turismo llegaron hasta el lugar donde se encontraba Sánchez Enamorado.

Los individuos sacaron armas de fuego y atacaron directamente al hombre, quien recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

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Tras el ataque, Sánchez Enamorado quedó gravemente herido frente a su vivienda, mientras los responsables escapaban del lugar a bordo del vehículo.

Pese a la intervención, el hombre no logró sobrevivir a las heridas provocadas por los disparos y murió como consecuencia del ataque.

Agentes policiales se desplazaron hasta la escena para realizar las primeras diligencias y recopilar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de los responsables ni sobre el posible motivo que habría provocado el asesinato.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el crimen y dar con el paradero de los sospechosos.