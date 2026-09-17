Alajuelense vs Marathón, EN VIVO, Copa Centroamericana: Horario y dónde verlo

San José, Costa Rica.

Difícil, pero no imposible. El Club Deportivo Marathón buscará esta noche una hazaña en Costa Rica ya que deberá de eliminar al temible equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, el tricampeón centroamericano. Costarricenses y hondureños se enfrentarán en el estadio Alejandro Morera Soto para definir al tercer clasificado a las semifinales de la Copa Centroamericana en una llave que en la ida fue jugada con mucha intensidad y terminó empatada 2-2. Alajuelense llega a este compromiso con una crisis debido a los malos resultados en el torneo local que terminaron provocando la salida de su estratega y hoy ante el verde estará debutando en el banquillo el talentoso y exmundialista jugador Bryan Ruiz.

Pese a que en la liga lo han hecho de forma nefasta, no se puede desconocer que los manudos tienen casta internacional y no es vano el hecho de que son los tricampeones de la Copa Centroamericana, por lo que nunca han sido eliminados de dicha competición. En el caso del Marathón, el conjunto sampedrano llega en plenitud ya que marcha líder en la Liga Nacional de Honduras y el pasado domingo vencieron al Olimpia en un resultado que acabó con el invicto del equipo merengue. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El monstruo no tiene otra opción que ganar o empatar por más de tres goles para eliminar al tricampeón centroamericano, la tarea no está nada fácil, pero tampoco es imposible. "El análisis realmente es lo que significa Alajuelense como equipo, que es el tricampeón de la competencia. Nosotros lo respetamos mucho. Realmente tiene jugadores de buena valía, de mucha jerarquía, pero acá, más allá de Alajuelense, lo importante es lo que realmente va a proponer el club, sabiendo que nosotros somos un equipo en crecimiento, sabiendo que siempre le inculcamos al equipo un orden, mucha dinámica, mucha intensidad, siempre pensar en el arco contrario. Será un partido importantísimo para nosotros y realmente venimos a competir", señaló en rueda de prensa el entrenador Silvio Rudman del conjunto hondureño.

Una de las buenas noticias en el monstruo es el hecho de que recupera para el choque de esta noche tres jugadores titulares que no fueron parte de la ida por suspensiones, el caso de Henry Figueroa, Natanael Martínez y a su goleador Messiniti.

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