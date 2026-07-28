Rudman se confiesa: Lo que le dijo Riquelme y la verdad sobre escándalo de Sacaza

San Pedro Sula, Honduras.

Silvio Rudman vive sus primeras horas como entrenador del Marathón en una competencia oficial y, en la antesala del debut frente al Herediano por la Copa Centroamericana, reveló el consejo que le dio Juan Román Riquelme antes de aceptar el reto de dirigir al conjunto verdolaga. Además, el estratega argentino se pronunció sobre la polémica salida de Cristian Sacaza, admitiendo que le sorprendió la decisión del futbolista de dejar de presentarse a los entrenamientos, y dejó claro que ahora el caso está en manos de la directiva, mientras aseguró que su equipo saldrá a proponer el partido ante el vigente campeón del fútbol costarricense.

ENTREVISTA CON DT DEL MARATHÓN

¿Cómo se palpitan estas horas previas a un compromiso y, de hecho, al arranque de la temporada ya de manera oficial? Sí, ante todo, buenas tardes. Sí, la verdad que ya lo va a ser el partido del jueves, el primer encuentro con un equipo Herediano, que es el último campeón del fútbol costarricense, por lo cual se lo respeta mucho. Pero bueno, nosotros hemos formado un buen plantel de buenos jugadores, de buenas personas y vamos a ir a jugar un partido en el cual siempre sea proponer, teniendo un orden y siempre tratar de sacar un resultado positivo para nosotros. ¿Ha sido suficiente este tiempo de preparación para encarar dos campeonatos, que no serán nada fáciles seguramente? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sí, sí, la verdad que sí, porque fueron seis semanas en las cuales pudimos hacer un buen trabajo en el aspecto físico y en el aspecto deportivo, así que la verdad se unieron las dos cosas y hoy ya estamos en la antesala de lo que va a ser nuestro primer partido centroamericano y después, el lunes 3, arrancar el torneo hondureño. Así que ya estamos bien para poder arrancar los dos torneos y lo que les digo siempre a mis muchachos: competir y siempre tratar de proponer, que es lo que nosotros vamos a inculcarles para que lo hagan dentro de la cancha. ¿Para qué está este Marathón? ¿Para qué está este Marathón de Silvio Rudman? El Marathón está para competir. Nosotros somos un equipo que sabemos que siempre tenemos que estar arriba. Soy una persona que siempre vive el día a día y hoy nuestro objetivo es competir el día jueves y tratar de jugar un buen fútbol dentro de la cancha. ¿Quería pecar, tal vez, de agrandado o de egocentrismo, de decir que se buscará ser campeón en los dos campeonatos? No, realmente yo soy una persona que habla del día a día. Obvio que todos tenemos objetivos, tenemos un equipo para competir en los dos torneos y esto es paso a paso. Los objetivos todos los tenemos, pero eso hay que demostrarlo dentro de la cancha. Así que el jueves tenemos un partido importante para nosotros, en el cual vamos a enfrentar a un buen rival y todo lo que venimos haciendo hace seis semanas hay que plasmarlo dentro de la cancha, pero siempre compitiendo y siempre jugando bien al fútbol.

¿Qué le ha sorprendido de este plantel que tiene usted ahora mismo? La verdad, hay un equipo de jugadores de jerarquía, jugadores jóvenes que se quieren ganar minutos, así que lo que me sorprendió fue el sentido de pertenencia que tienen hacia Marathón, hacia el equipo. Sabemos que tenemos una afición que es increíble y desde la época que me tocó a mí tengo palabras de agradecimiento. Nosotros tenemos que transmitir para que la gente vuelva a creer en nosotros y hay que hacerlo partido tras partido. En cuanto a Herediano, ¿qué se ha analizado de ese equipo? ¿Dónde se visualizan los puntos más fuertes del equipo costarricense? Herediano, mirá, lo he visto en cuatro o cinco partidos, en los cuales ha tenido la posibilidad de ganar la Supercopa, jugó de repente con Saprissa, jugó con Alajuelense y el último partido lo disputó en el torneo local. Es un equipo que juega bien, trata siempre de salir jugando, tiene jugadores de la mitad de la cancha para adelante que juegan bien. Por algo son los campeones del fútbol costarricense, así que nosotros los respetamos, pero sabiendo que vamos a ir a proponer y a jugar un buen partido. Hay una cierta incertidumbre en el tema de cómo va a jugar Silvio Rudman con Marathón. ¿Cómo se plantea esa estrategia a nivel general, no solo para el partido del jueves, sino cómo juega Silvio Rudman? Nosotros siempre vamos a tratar de tener un orden defensivamente, eso siempre, y después tratar de ser un equipo ofensivo. Realmente lo que siempre me gusta de mis equipos es que traten bien la pelota y que siempre piensen en el arco rival, pero siempre sabiendo defender en todo momento.

¿Cuánta diferencia ha encontrado en San Pedro Sula y Honduras desde su etapa como jugador, ahora como técnico? Una diferencia enorme. Ha crecido mucho San Pedro. Realmente hoy Marathón es un equipo de primera división, es un equipo de los grandes. Ha crecido en el predio, ha crecido en el tema de gimnasio, infraestructura. Aquí vas a las montañas y a la playa a correr. Ahora de repente tenés dos canchas propias, tenés un estadio. Realmente la directiva, desde Daniel Otero hasta Rolín, a Mario Berríos, gente que está realmente involucrada con el equipo. Yo creo y soy un convencido de que la unión del grupo es parte fundamental para tener logros importantes y esto se está consiguiendo. Ahora viene lo mejor, que es jugar y plasmar la idea dentro de la cancha. Silvio, ¿por dónde pasa esa decisión de dejar a Riquelme, Boca Juniors, la Sub-20 y obviamente no llevar esa fila ahí para tener un propósito de llegar al primer equipo? Seguramente ese era el objetivo, y venir acá a Marathón. Mirá, yo tuve cuatro años en los cuales estoy muy agradecido con Juan Román Riquelme, con el Chelo Delgado, que me brindaron la posibilidad de estar en la Sub-20 de Boca, en la cual ganamos cosas importantes, como la Copa Libertadores y después la Intercontinental. Pero este desafío ya lo veníamos hablando con el presidente, con Daniel Otero, hace cuatro o cinco años, sobre la posibilidad de venir y se dio este momento. Así que yo muy feliz, muy contento y agradecido con Román, que me dejó salir en este momento. Fue un pedido mío porque yo ya quería dirigir. Román me dijo que si realmente yo estaba contento, estaba feliz con esta posibilidad de venir a Honduras y a Marathón, que la tomara. Le dije que sí, que después de cuatro años quería tomar este desafío y poder ya estar en una primera división, y más en Marathón, donde uno había jugado, que sé que es una afición que exige mucho. Me vine sin dudar y ahora a meterle a este proyecto tan importante, y que la gente sepa que ahora empieza una etapa nueva, en la cual todo eso de hace unos años atrás ya pasó. Hoy es una nueva etapa, es un 2026, en el cual hay otros jugadores, hay otro cuerpo técnico y siempre con el objetivo de hacer bien las cosas. Profe, en Boca, ¿a quién dirigió usted de los chicos que ya hacen ruido, tal vez, a nivel mayor? Sí, a nivel mayor dirigí a Delgado, a Ceballos, a muchos jugadores que hoy están en primera división, a Barco, ahora en este caso a Luis Flores, a Aranda. Todos ellos pasaron por la Sub-20 y después hicieron un recorrido para llegar a primera división. Hoy me siento orgulloso de que hicieron un proceso formativo y ahora están en primera. Ahora lo que toca es hacer una buena campaña con Marathón y también promocionar jóvenes porque hay muy buenos jóvenes hondureños acá. ¿Hay mucha diferencia entre el futbolista sudamericano, argentino en este caso, y el hondureño? La verdad, hoy me sorprendió. Nosotros tenemos cinco o seis jugadores que van a tener minutos y no los van a tener nada más porque tengan que cumplir la regla, sino porque se lo merecen. Tenemos cuatro o cinco jugadores que tienen ganas de tener minutos, que trabajan muy bien y yo les voy a dar la posibilidad a los hondureños para que puedan jugar. Argentina no logró el bicampeonato mundial. ¿Cómo se tomó eso? Si vos te ponés a analizar la situación de Argentina desde Scaloni hasta los jugadores, realmente son seis años en los cuales hay que agradecerles por dónde pusieron a Argentina con los logros importantes. Después hay que ser realistas. En la final que se jugó con España, España realmente fue mucho mejor que Argentina en todo sentido y fueron justos merecedores de salir campeones, no hay duda. Ya para ir cerrando nada más, ¿cómo tomó usted en sus primeras semanas el tema que salió con Cristian Sacaza, que venía jugando en los amistosos, y también la lesión repentina del Chelito Martínez? Lo del Chelito la verdad fue una lástima porque Chelito Martínez es muy importante para el grupo. Pero, como bien lo hablé con él, le tocó en este momento esa difícil situación de la operación que tuvo, que hoy gracias a Dios está bien. Ahora le toca recuperarse rápido. El tema de Sacaza, la verdad sí me sorprendió porque para mí era un jugador de la mitad de la cancha para adelante, que tenía mucha dinámica, mucha intensidad. Es más, conmigo estaba jugando y después él decidió sábado y domingo ya no reportarse a los entrenamientos. Después la directiva tomó cartas en el asunto y ahora hay que pensar en lo que viene.

