Diez horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 29 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este miércoles 29 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Atlántida, La Ceiba, Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Atlántida, los cortes se realizarán de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y abarcarán una amplia zona de los municipios de Tela, Arizona y Esparta, además de comunidades cercanas al sector de San Alejo. Entre los sectores afectados figuran barrios y colonias como Venecia, Villas del Carmen, El Edén, Hiland Creek, Grandt, 15 de Septiembre, Las Lomas, Nuevo Amanecer, Quebrada de Arena, Marbella y Ayala, así como decenas de aldeas entre ellas Triunfo de la Cruz, La Ensenada, Las Palmas, San Martín, Hicaque, Planes de Hicaque, Sisama, San Francisco de Saco, Tiburones, Coloradito y Cedros.
En el municipio de Arizona también se suspenderá el suministro eléctrico en colonias San Alejo, Brisas de Lean y sectores de Mezapa, Mezapita, Hilamo Nuevo, Hilamo Viejo, Hilamito, El Empalme, El Retiro, Santa María, La Suiza, San José de Texiguat, La Aurora, El Guayabo, Matarras, El Astillero y La Bomba, además de los generadores SEMSA, Mangungo y Matarras. Asimismo, en otras comunidades de Atlántida resultarán afectadas aldeas como Nueva Florida, Santa Fe, Lempira, Buena Vista, La Yusa, El Coco, Las Piedras, Santa Lucía, Mojimán, Cangelica Arriba y Abajo, San Juan Lempira, El Zapote, Morazán, Río Chiquito, Barranquilla, París de Lean, Flores de Lean, Ceibita Way, Colorado Barra, Cayo Venado, Wachipilín, Agua Caliente y La Tarraloza, además de numerosos sectores ubicados en San Alejo, incluyendo el Indura Beach Hotel & Resort, Fondo Ganadero, Nueva Esperanza, El Junco, El Jute, Arena Blanca y Cerritos.
En el casco urbano de Tela también habrá suspensión del servicio eléctrico entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., afectando el Hospital Tela Integrado, el Cuarto Batallón de Infantería, Aldeas SOS Infantiles, barrios como El Centro, San Antonio, San José, Independencia, Morazán, Suyapa, Buenos Aires, Lempira, La Estación y Terencio Sierra, además de colonias 19 de Julio, Solidaridad, Sitraterco, Monte Fresco, San Alejo, Municipal, Murillo, Ciudad Perdida, Flores del Paraíso, Tornabé, Nuevo San Juan y complejos turísticos como Villas Telamar Resort y Honduras Shores Plantation.
En La Ceiba, los trabajos de mantenimiento también se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, dejando sin electricidad sectores como Los Bomberos, Atlante, Los Fuertes, Buenos Aires, Miraflores, Bantral, Los Portales, Solares Nuevos, Merren, Villa H, San Juanes, así como importantes tramos de las avenidas Morazán, La República, San Isidro y el bulevar 15 de Septiembre. La suspensión también alcanzará hospitales y centros educativos de La Ceiba, entre ellos el Hospital Atlántida, Hospital Suizo Hondureño, Hospital Euro-Honduras, Hospital Centro Médico, Hospital Medicentro, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), la Universidad Católica de Honduras, INFOP, Mercado San José, Plantel ENEE y el Hospital Vicente, además de colonias como D'Antoni, Sitafa, Portuaria, Esquipulas, Miramar, Villa Real, Los Locutores, El Dorado, Los Maestros, San Isidro, Alameda, Los Laureles, Casablanca, Nueva Esperanza, Villa del Este, Bella Vista, Riviera y Santander.
Las labores también afectarán la cuenca del río Cangrejal y comunidades rurales como El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Río Viejo, Yaruca, Los Vegas, Toncontín y Urraco, así como centros comerciales y establecimientos ubicados sobre la carretera CA-13, incluyendo Mall Megaplaza, Plaza Premier, Diunsa y el tramo comprendido entre la gasolinera Texaco Cangrejal y el Hotel Emperador.
En el departamento de Colón, el servicio será interrumpido entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m. en el municipio de Sabá, donde se verán afectados barrios como Comilsa, Colombia y Montefresco, además de colonias Alemán, La Castellana, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Bella Vista, Hábitat, Pradera I, II, III y IV, La Standard y el centro de la ciudad. Las interrupciones también alcanzarán numerosas aldeas de Sabá, entre ellas Uva Sureña, Nueva Sureña, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina y las instalaciones de Standard Fruit Company. En el municipio de Tocoa, los cortes comprenderán las aldeas Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa y Cuaca.
En Francisco Morazán, las interrupciones se realizarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando la salida hacia Valle de Ángeles hasta el kilómetro 11, así como las colonias El Sitio y Santa María, San Manuel, las residenciales Cerro Azul, Santa Lucía y Lomas de Santa Lucía, además de las aldeas El Chimbo, Santa Elena, Loma Alta Norte y sectores aledaños.
Finalmente, en San Pedro Sula, el servicio eléctrico será suspendido de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las colonias Islas del Progreso, Guillén e Impacto del Rey, así como en las residenciales Villa Olímpica, Villa Hermosa y Casa Maya IV. La Enee recomendó a los abonados tomar las medidas necesarias para proteger sus equipos eléctricos mientras se ejecutan los trabajos programados de mantenimiento.