Diez horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 29 de julio

En La Ceiba, los trabajos de mantenimiento también se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, dejando sin electricidad sectores como Los Bomberos, Atlante, Los Fuertes, Buenos Aires, Miraflores, Bantral, Los Portales, Solares Nuevos, Merren, Villa H, San Juanes, así como importantes tramos de las avenidas Morazán, La República, San Isidro y el bulevar 15 de Septiembre. La suspensión también alcanzará hospitales y centros educativos de La Ceiba, entre ellos el Hospital Atlántida, Hospital Suizo Hondureño, Hospital Euro-Honduras, Hospital Centro Médico, Hospital Medicentro, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), la Universidad Católica de Honduras, INFOP, Mercado San José, Plantel ENEE y el Hospital Vicente, además de colonias como D'Antoni, Sitafa, Portuaria, Esquipulas, Miramar, Villa Real, Los Locutores, El Dorado, Los Maestros, San Isidro, Alameda, Los Laureles, Casablanca, Nueva Esperanza, Villa del Este, Bella Vista, Riviera y Santander.