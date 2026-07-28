Repetirán juicio contra exalcalde Óscar Kilgore por el presunto delito de enriquecimiento ilícito

Cortés, Honduras.

El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula programó para finales de noviembre la repetición del juicio oral y público contra el exalcalde sampedrano Óscar Eduardo Kilgore López, acusado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública, según informó el Poder Judicial. De acuerdo con el comunicado oficial, la Sala Segunda especificó que el nuevo juicio se desarrollará del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre, en cumplimiento de una resolución emitida por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó repetir el proceso. El Poder Judicial explicó que la repetición del juicio es consecuencia de la decisión unánime adoptada por el Pleno de Magistrados en febrero de 2025, cuando anuló el fallo absolutorio emitido el 3 de abril de 2018 por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia.

Según el comunicado, tras esa absolución el Ministerio Público interpuso un recurso de casación por quebrantamiento de forma ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que, por mayoría, confirmó el fallo absolutorio. No obstante, la Fiscalía recurrió posteriormente ante el Pleno de Magistrados, argumentando que durante el juicio se excluyó una prueba considerada de valor decisivo: un informe elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Poder Judicial indicó que, tras analizar el caso, los magistrados resolvieron por unanimidad anular la sentencia absolutoria y ordenar que el juicio fuera conocido nuevamente por una sala distinta y con diferentes jueces. La acusación contra Kilgore López está relacionada con un supuesto enriquecimiento ilícito derivado, según las autoridades, de la presunta apropiación de varios millones de lempiras durante su gestión como alcalde de San Pedro Sula entre los años 2002 y 2006. El comunicado recuerda que el exedil también enfrentó otros procesos judiciales. Entre ellos figura una condena emitida el 24 de octubre de 2017, cuando fue sentenciado a tres años de prisión por abuso de autoridad, junto con el extesorero Óscar Guerra y el exdirector de comunicaciones Serapio Umanzor Díaz.

Asimismo, el Poder Judicial señaló que en otro proceso desarrollado en la Sala Quinta, Kilgore López fue absuelto del delito de abuso de autoridad, al igual que seis exregidores municipales: Paulino Sabillón, Eugenio Batista Uclés, Miguel López Erazo, Marlon Alex Mendoza Garay, James Coleman y Mario Ramón López, entre otros involucrados. Con la programación del nuevo juicio, el caso volverá a ser ventilado en los tribunales sampedranos, donde las partes presentarán nuevamente sus argumentos y pruebas conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.