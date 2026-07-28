Madre muere al intentar salvar a su hijo que se ahogaba en un estanque en Virginia

Virginia, Estados Unidos

María Elena López, de 30 años, y su hijo Jonathan, de 12, fallecieron el domingo 26 de julio tras un trágico incidente ocurrido en un estanque privado ubicado en el condado de Chesterfield, Virginia, Estados Unidos. La mujer perdió la vida mientras intentaba rescatar al menor, quien comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró alrededor de las 5:58 de la tarde en un estanque situado sobre Bradley Bridge Road. Agentes de la Policía del Condado de Chesterfield, junto con equipos del Departamento de Bomberos y del servicio de emergencias médicas (EMS), acudieron al lugar tras recibir una llamada alertando sobre una emergencia en el agua. La investigación preliminar indica que Jonathan ingresó al estanque y, en determinado momento, comenzó a luchar por mantenerse a flote. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al percatarse de la situación, María Elena López entró al agua para intentar ponerlo a salvo; sin embargo, ambos terminaron sumergidos.