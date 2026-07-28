Hombre es acusado de matar a la madre de su hija y a su excuñado en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS

Las autoridades detuvieron como principal sospechoso a Ángel Rodríguez, de 19 años, expareja de Karen y padre de la hija de ambos.

Karen Rivera, de 17 años, y su hermano Efren Sidonio, de 29, murieron durante un tiroteo registrado la mañana del domingo 26 de julio en el condado de Harris, en Houston, Texas.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez llegó a la vivienda de la familia, ubicada en West Canino Road, con la intención de recoger a la niña de dos años que tenía con la adolescente.

Sin embargo, una discusión se originó cuando Karen le reclamó que no llevaba un asiento de seguridad para transportar a la menor.

Las autoridades señalaron que, en medio del altercado, el joven presuntamente disparó contra Karen.

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Al escuchar las detonaciones, su hermano Efren salió para intentar auxiliarla, pero también fue atacado a tiros. Ambos fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que la niña resultó ilesa.

Los investigadores calificaron el hecho como una emboscada. Rodríguez fue arrestado y enfrenta un cargo de asesinato capital.

Además, la Fiscalía solicitó que permanezca bajo custodia sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial. Se prevé que el acusado comparezca nuevamente ante un juez en los próximos días.

La tragedia ha dejado a Reyna, madre de las víctimas, enfrentando la pérdida de dos de sus hijos.

Familiares y allegados iniciaron una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos funerarios y apoyar a la familia durante este difícil momento. La hija de Karen, de apenas dos años, quedó sin su madre tras el violento