Verdes vs Motagua, EN VIVO hoy: Hora y dónde ver su debut en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

¡Vuelven a la acción! El Motagua encara un nuevo desafío y este martes 28 de julio visita el FFB Stadium para medirse al Verdes FC en el duelo correspondiente a la jornada 1 del Grupo D en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

Los Azules pasan de página luego de caer el pasado jueves en la Supercopa de Honduras ante el Olimpia (1-0) y ponen la mirada en el torneo de la región para buscar comenzar con el pie derecho antes de su regreso a la Liga Nacional.

Motagua y Verdes se vuelven a reencontrar y protagonizarán esta noche el tercer duelo en su serie. El actual campeón del fútbol hondureño visita Belice, territorio donde antes ya ha salido victorioso.