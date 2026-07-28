Verdes vs Motagua, EN VIVO hoy: Hora y dónde ver su debut en Copa Centroamericana

¡Vuelven a la acción! El Motagua encara un nuevo desafío y este martes 28 de julio visita el FFB Stadium para medirse al Verdes FC en el duelo correspondiente a la jornada 1 del Grupo D en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
Los Azules pasan de página luego de caer el pasado jueves en la Supercopa de Honduras ante el Olimpia (1-0) y ponen la mirada en el torneo de la región para buscar comenzar con el pie derecho antes de su regreso a la Liga Nacional.
Motagua y Verdes se vuelven a reencontrar y protagonizarán esta noche el tercer duelo en su serie. El actual campeón del fútbol hondureño visita Belice, territorio donde antes ya ha salido victorioso.
La primera vez que se vieron las caras fue en agosto 2023. En ese entonces, el Ciclón Azul le endosó una goleada 0-5 en el mismo torneo. Posteriormente, en julio del 2025 se enfrentaron nuevamente y, otra vez, el cuadro capitalino lo superó de visita (1-4).
Ahora, en el mismo escenario del año pasado, el Motagua será el primer equipo hondureño en hacer su debut en esta Copa Centroamericana tras sufrir el fuerte golpe en la Supercopa de Honduras.
Hora y dónde ver el Verdes vs Motagua en Copa Centroamericana
Motagua debuta este martes ante Verdes de Belice. El duelo está pactado para iniciar a partir de las 6:00 pm (Hora de Honduras) en el FFB Stadium.
Asimismo, los duelos de la Copa Centroamericana de la Concacaf se transmitirán por ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Además, puedes seguir el minuto a minuto por medio de nuestra web en www.laprensa.hn.