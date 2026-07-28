DNVT alerta por mensajes falsos sobre multas de tránsito

San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar la circulación de mensajes fraudulentos enviados por personas ajenas a la institución, quienes se hacen pasar por la Policía de Tránsito para informar sobre supuestas infracciones e incluir enlaces donde solicitan realizar pagos. La institución aseguró que estos mensajes no corresponden a comunicaciones oficiales y pidió a la población no abrir los enlaces ni proporcionar información personal, bancaria o financiera. "La DNVT informa a la ciudadanía que se ha detectado la circulación de mensajes fraudulentos mediante los cuales personas ajenas a la institución notifican supuestas infracciones de tránsito e incluyen enlaces para realizar pagos", señala el comunicado.

Asimismo, la dependencia recomendó verificar cualquier notificación antes de ingresar a un enlace o efectuar un pago, ya que los ciberdelincuentes buscan obtener datos personales y financieros para cometer estafas. Jairo Ramos, subcomisionado de la DNVT en la región del valle de Sula, manifestó a LA PRENSA que preocupa que los estafadores ahora utilicen el nombre de Instituciones Policiales para engañar a la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Es un tema preocupante que hasta a la Policía la involucren en este tipo de estafas. Parece que esta modalidad de fraude se ha vuelto una moda y por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que no ingrese a enlaces sospechosos y verifique cualquier información por los canales oficiales", expresó.

Ramos, explicó a LA PRENSA que las infracciones de tránsito no se notifican mediante mensajes de texto ni enlaces enviados a teléfonos celulares. Aclaró que las multas se aplican de manera presencial durante operativos de control vial o cuando un vehículo se encuentra mal estacionado. "Cuando un vehículo está mal estacionado, el agente coloca la boleta de la infracción en el vidrio delantero y toma fotografías que respaldan el motivo de la sanción. Ese procedimiento es obligatorio y sirve para dejar constancia de por qué se impuso la multa", detalló el oficial.