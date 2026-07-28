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DNVT alerta por mensajes falsos sobre multas de tránsito

Detectan la circulación de enlaces fraudulentos que notifican supuestas infracciones y solicitan pagos. Pide a la población no abrir los links ni compartir información personal o bancaria

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 15:14 -
  • Laura Amaya
DNVT alerta por mensajes falsos sobre multas de tránsito

La DNVT alertó a la ciudadanía sobre mensajes fraudulentos que notifican supuestas multas de tránsito e incluyen enlaces para realizar pagos. Las autoridades reiteran que las infracciones se notifican únicamente de manera presencial y piden no abrir links sospechosos.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar la circulación de mensajes fraudulentos enviados por personas ajenas a la institución, quienes se hacen pasar por la Policía de Tránsito para informar sobre supuestas infracciones e incluir enlaces donde solicitan realizar pagos.

La institución aseguró que estos mensajes no corresponden a comunicaciones oficiales y pidió a la población no abrir los enlaces ni proporcionar información personal, bancaria o financiera.

"La DNVT informa a la ciudadanía que se ha detectado la circulación de mensajes fraudulentos mediante los cuales personas ajenas a la institución notifican supuestas infracciones de tránsito e incluyen enlaces para realizar pagos", señala el comunicado.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte cuenta con una ventanilla exclusiva para la atención y pago de infracciones de tránsito.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte cuenta con una ventanilla exclusiva para la atención y pago de infracciones de tránsito.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Asimismo, la dependencia recomendó verificar cualquier notificación antes de ingresar a un enlace o efectuar un pago, ya que los ciberdelincuentes buscan obtener datos personales y financieros para cometer estafas.

Jairo Ramos, subcomisionado de la DNVT en la región del valle de Sula, manifestó a LA PRENSA que preocupa que los estafadores ahora utilicen el nombre de Instituciones Policiales para engañar a la población.

Las estafas están de moda bajo diferentes modalidades, pero que ahora incluso utilicen el nombre de instituciones policiales para engañar a la población es preocupante, expresó Jairo Ramos, subcomisionado y jefe regional de la DNVT.

"Las estafas están de moda bajo diferentes modalidades, pero que ahora incluso utilicen el nombre de instituciones policiales para engañar a la población es preocupante", expresó Jairo Ramos, subcomisionado y jefe regional de la DNVT.

"Es un tema preocupante que hasta a la Policía la involucren en este tipo de estafas. Parece que esta modalidad de fraude se ha vuelto una moda y por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que no ingrese a enlaces sospechosos y verifique cualquier información por los canales oficiales", expresó.

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Ramos, explicó a LA PRENSA que las infracciones de tránsito no se notifican mediante mensajes de texto ni enlaces enviados a teléfonos celulares. Aclaró que las multas se aplican de manera presencial durante operativos de control vial o cuando un vehículo se encuentra mal estacionado.

"Cuando un vehículo está mal estacionado, el agente coloca la boleta de la infracción en el vidrio delantero y toma fotografías que respaldan el motivo de la sanción. Ese procedimiento es obligatorio y sirve para dejar constancia de por qué se impuso la multa", detalló el oficial.

Los agentes de la DNVT colocan la boleta de infracción de manera presencial. El pago se realiza únicamente en las ventanillas autorizadas de los bancos o en la ventanilla habilitada en el complejo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, presentando la tarjeta de identidad o la esquela de la multa.

Los agentes de la DNVT colocan la boleta de infracción de manera presencial. El pago se realiza únicamente en las ventanillas autorizadas de los bancos o en la ventanilla habilitada en el complejo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, presentando la tarjeta de identidad o la esquela de la multa.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)
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Ramos reiteró que cualquier mensaje recibido por teléfono que solicite el pago de una supuesta infracción a través de un enlace debe considerarse sospechoso y recomendó a la ciudadanía verificar la información únicamente por los canales oficiales.

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Redacción web
Laura Amaya

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