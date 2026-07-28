Olimpia vs Deportivo Mixco, EN VIVO, Copa Centroamericana: Horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

El equipo más laureado del fútbol hondureño debutará como local en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, donde recibirá al Deportivo Mixco de Guatemala por la primera jornada del Grupo C, con la obligación de arrancar con un triunfo frente a su afición.

Llegó la hora de la verdad para el Club Deportivo Olimpia. El conjunto albo iniciará este martes su camino en una nueva edición de la Copa Centroamericana de Concacaf, torneo que reúne a los clubes más importantes de la región y que representa uno de los grandes objetivos internacionales de la temporada.

Dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, Olimpia afrontará su cuarta participación consecutiva en el certamen con la misión de consolidarse nuevamente entre los protagonistas del área y dar el paso definitivo hacia la conquista de un título internacional que se le ha escapado en las últimas ediciones.

Los "Leones" llegan respaldados por una destacada trayectoria en la Copa Centroamericana. En sus anteriores participaciones acumulan nueve victorias, cinco empates y apenas dos derrotas, registro que los convierte en el club hondureño con menos caídas en la historia de la competición.

Además, el actual subcampeón de la Liga Nacional buscará superar la histórica actuación conseguida en la edición de 2025, cuando alcanzó las semifinales del torneo. En esta ocasión, el objetivo es avanzar aún más lejos, pelear por el campeonato y asegurar uno de los boletos a la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Para este estreno, Espinel contará con una base de futbolistas de amplia experiencia, encabezada por el guardameta Edrick Menjívar, los mediocampistas Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, además de los atacantes Michael Chirinos y Jorge Benguché, quienes serán piezas fundamentales para imponer condiciones desde el primer compromiso.

El León llega inspirado para su estreno internacional ya que hace unos días atrás obtuvo la Supercopa de Honduras tras vencer 1-0 al Motagua.

Enfrente estará un Deportivo Mixco que vivirá una noche histórica al disputar por primera vez la Copa Centroamericana. El conjunto guatemalteco llega con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo y buscará dar el golpe en una de las plazas más complicadas del istmo.

El equipo dirigido por Fabricio Benítez obtuvo su clasificación tras finalizar como el mejor club de la tabla acumulada del fútbol guatemalteco en la temporada 2025-2026. Su principal carta ofensiva será el delantero argentino Nicolás Martínez, máximo goleador del Torneo Clausura 2026 con 15 anotaciones, quien representa la mayor amenaza para la defensa olimpista.

Junto a Olimpia y Deportivo Mixco, el Grupo C también está integrado por Saprissa de Costa Rica y los panameños Alianza y UMECIT, por lo que cada punto será determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.