Pulen últimos detalles del Nacional previo a la final: así luce la gradería

El Estadio Nacional Chelato Uclés se prepara para recibir una nueva final del fútbol hondureño. Así pulen el recinto capitalino previo a la batalla por el título del Apertura 2025.
El escenario de este miércoles 7 de enero se está puliendo para ver el intenso juego en busca del nuevo campeón del balompié catracho.
El recinto recibirá una nueva final y diario LA PRENSA hizo un recorrido para ver los últimos detalles que se le están haciendo al estadio previo a la final.
Las autoridades de Condepor afinan los últimos detalles para dejar el estadio Nacional con las mejores condiciones para la gran final y así de hermoso luce.
La butacas del sector de sol centro ya se han instalado, pero aún falta un porcentaje menor, pero serán utilizadas para la final.
Los portones de accesos al sector de sol centro también han sido reemplazados y ya se han instalado nuevos.
En la parte exterior se están realizando cambios de tuberías y este lunes se está avanzando.
También se está sacando todo el desperdicio de material que estaba en la parte de adentro del estadio para que esté listo para la final.
La fachada del estadio Nacional está teniendo los últimos retoques con la instalación de la tubería que luego ensambla los vidrios.
Este lunes se estaban pintando las estructuras de los tubos en los que serán instalados los vidrios.
Toda la parte de sol centro tendrá dicha fachada con la instalación de vidrios que cubrirán la parte del centro comercial.
Así luce la panorámica desde el portón 11, mismo que da acceso al barrio Morazán.
Las butacas rojas y azules ya se han instalado y ahora quedan pendientes las amarillas que son las que van en la parte alta.
El sector de sol centro luce muy hermoso con la instalación de las butacas que serán utilizadas para el partido de la gran final.
Todavía están a la espera de poder instalar la butacas de color amarillas que son las que van en la parte alta.
Así se lijaba el barandal de sol centro que en su mayoría ya fue instalado y se podrá tener mejor vista.
Los empleados de Condepor ya tienen listo el barandal a la espera de poder darle pintura en las últimas horas.
Esta parte será uno de los accesos que dan al centro comercial y de igual manera ya luce con su cerca fija.
En el sector de sol centro aún queda pendiente de instalar las sillas blancas que son las que completan el mosaico de las letras que dicen CONDEPOR.
Con la instalación del nuevo barandal le da un estilo totalmente al estadio Nacional y luce más hermoso.
Dicho sector estará bien resguardado por los elementos de la policía nacional que serán designados para la final.
El coloso capitalino cada vez luce sus mejores galas de cara al 26 de enero que se espera sea entregado.
Así avanzan los trabajos del Estadio Nacional Chelato Uclés con las mejoras que se le están haciendo.