Ruiz previo al juego ante Marathón: "Lo tomo como si fuera una Champions League"

San José, Costa Rica.

El exjugador confirmó que estará al frente del equipo únicamente durante dos partidos, mientras que su cuerpo técnico estará acompañado por figuras históricas del club como Javier Delgado y Wilmer López, quienes tendrán funciones de apoyo y asesoramiento, aunque Ruiz recalcó que las decisiones finales estarán bajo su responsabilidad.

Bryan Ruiz asumió el reto de dirigir de manera interina a Liga Deportiva Alajuelense y dejó claro que el duelo de vuelta de la Copa Centroamericana ante Marathón lo afronta con la máxima exigencia, al punto de compararlo con una final de Champions League.

- Quería consultarle por el caso de Giancarlo González. Ayer el club lo anunció, quisiera saber cómo está él físicamente, si está para jugar de inmediato, si usted planea utilizarlo en un partido tan importante pese al poco tiempo que lleva en el plantel La verdad es que, ante la situación que hemos tenido de centrales, el equipo nos cae muy bien. Está inscrito para poder ser tomado en cuenta. Si bien es cierto, llegó hasta ayer, pues prácticamente solo se perdió un entrenamiento conmigo, porque hemos tenido solamente dos días de entrenamiento. Entonces, está dentro de los posibles. Si juega o no juega, terminaremos de definirlo hoy, pero va a estar en la suplencia, seguro que va a estar en la suplencia si no es titular. Para tomar una decisión esperaremos un poco el entrenamiento, entonces, si juega titular o termina quedándose en la banca.

¿Qué tan difícil quizás fue dar el sí de dirigir este partido teniendo en cuenta que es la clasificación, las semifinales de Copa Centroamericana?

Sí, estamos claros que son solo dos partidos los que vamos a estar aquí, pero se lo decía a los muchachos: este reto de estar esta semana con ustedes, aunque sean solo dos partidos, lo tomo como si fuera una Champions League para mí, una final. Vamos a hacer todo lo posible para poder hacer que el equipo se vea un poco mejor y que gane el partido, que es lo más importante.

Aquí lo que yo vaya a aportar para ellos creo que es importante, sí, porque estamos claros que en este momento yo soy el líder y soy la guía para ellos, pero lo más importante va a ser lo que ellos demuestren en la cancha en el partido de mañana.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Así que no fue difícil en el sentido que somos parte de esta institución, amamos esta institución de corazón y, si podemos aportar, ayudarles en esta semana difícil, de dos partidos complicados, principalmente este primero, el jueves y después en el siguiente, pero este jueves es un partido durísimo y de mucha importancia para la institución. Pero me siento en la capacidad para poder ayudarlos, muchachos, en guiarlos y poder sacar ese partido.

- Bryan, quería preguntarte qué fue lo primero que le dijiste al grupo y qué se puede ver de la Liga en el partido de mañana

Lo primero que le digo a los muchachos es que yo sé que ellos tienen la capacidad para poder sacar este partido, para poder empezar a mejorar en resultados. Yo fui testigo de que el profesor Rescalvo hacía un buen trabajo, pero somos conscientes de que en una institución tan grande como la Liga, los resultados mandan mucho y no se venían dando los resultados, pero el trabajo está.

Entonces, darles confianza a ellos, decirles que yo no voy a volverme loco en dos días de entrenamiento, no vamos a cambiar demasiado en el sentido de la forma de jugar: dos, tres cositas en ofensiva, dos, tres cositas en defensiva, que ellos las tengan claras, y mucha actitud, muchas ganas, que pueden sacar ese partido para poder estar en una semifinal.

- Toca el tema de dos, tres cositas en defensiva y dos, tres cositas en ofensiva. Si bien es cierto, ¿cuál es esa principal falencia? Tal vez me gustaría saber qué encontró el equipo para mejorar en este lapso de tiempo tan corto

A ver, no podemos ser tan exigentes en el sentido tan abierto, sin decir que estaban fallando en la Liga, porque también, de cierta manera, sería dar un poco de ventaja a los rivales a un día del partido.

Pero sí podemos decir que queremos líneas un poco más juntas, más cerradas y, en la parte ofensiva, cuando llegamos, que lleguemos con más gente al área y que tengamos un poco más de sistemas eficientes a la hora de finalizar. Entonces, un par de detalles son esos: un poco líneas más cerradas y, en la parte ofensiva, llegar con más gente al área.

- Cuando se da todo ese tema de Giancarlo González para que llegue acá a la Liga Deportiva, no sé si usted tuvo también, si la gente directiva de la Liga tomó el consejo suyo, si fue algo que usted aportó para que llegara Pipo nuevamente al equipo

Se me consultó qué pensaba ante la situación de los centrales. Si ustedes bien se dan cuenta, tuvimos la baja también ahora de Aarón Salazar en este último partido, más las otras que son bastantes que hemos tenido en los últimos meses.

Entonces, sí se me hizo la consulta y de mi parte fue un sí. Y el retorno, ante la situación del equipo, ante lo que es Pipo para la situación y que Pipo viene demostrando, venía demostrando en Sporting, viene jugando, entonces es un jugador que tiene ritmo, está muy bien físicamente y que, aparte, creo que para él también fue una felicidad muy grande el ser tomado en cuenta en este momento a un equipo que lleva en el corazón. Entonces, para mí fue sí la recomendación, pero bueno, al final la decisión la tomo yo.

- Ustedes bien acompañaban este nuevo grupo técnico con Javier Delgado y también Wilmer López, que son los referentes históricos también del club. ¿Cómo se repartirán las funciones del nuevo grupo técnico y también cuánto va a llegar a influenciar o pesar lo que ellos le recomienden en sus decisiones finales?​​​​​

En 2004 Javier Delgado era el entrenador, igual que yo estábamos jugando, entonces es increíble cómo pasan los años y las cosas pueden ir uniéndonos de diferentes maneras. Entonces, en Javier confío muchísimo, es el que ha estado más cerca del equipo y me apoyo mucho en él para tomar las decisiones.

Wilmer fui yo el que lo pedí para que llegara a nosotros. Creo que es una persona muy ganadora, que ganó mucho con la Liga, que sigue ganando al fútbol femenino y eso lo hace un ganador. Además, lo que significa para la afición y para los otros jugadores, creo que era importante para mí tenerlo en esta semana de trabajo.

Ellos van a dar todas las recomendaciones. Yo les dije: por favor, sean un apoyo mío en el sentido de recomendar, de guiarme. Les presenté la idea que tenía para este partido principalmente y ya después hablaremos del siguiente partido, el próximo domingo.

Y recomendaciones, ante la idea que yo tenga, han dado bastantes, pero al final de cuentas la decisión final va a ser mía. Yo soy responsable de eso. Pero quedó súper abierto para ellos que, por favor, me llenen la cabeza de ideas y de situaciones para poder tomar la mejor decisión para el equipo.

- ¿Cuánto significa el hecho de dirigir, qué sé yo, a unos seis subórdenes que lo compartió don Aníbal en la Selección Nacional?

Sí, bueno, efectivamente, cuando tomé la decisión de aceptar esta semana y ayudar a la institución, el primero que hablé fue con Sergio, que es el capitán del equipo también, pero aparte hemos tenido una relación de años de fútbol y de amigos, o sea, prácticamente somos ya familia. Y para mí era importante comunicarle a él que iba a estar ahí, que yo sabía que podía contar con él para ayudarme también en la situación del grupo.

Sergio había tenido, creo que aparte de la derrota en Cartago, que obviamente es un golpe duro, frustra y también situaciones complicadas, pero me dijo: “Flaco, me alegro del día, me alegra mucho tenerlo aquí, las vueltas que da el fútbol. Sepa que estoy para lo que necesite y lo que necesite y vamos a dar todo lo mejor para poder sacar esos dos partidos”.

- Bryan, inclusive escuchando a Alexandre Guimaraes y al mismo Hernán Medford, dijeron que estaban contentos por esta oportunidad que usted tiene y que usted ya está listo para el paso. ¿Cómo se toma eso de personas con tanta trayectoria en el fútbol también?

Sí, los conozco. Trabajé con Medford como entrenador, él siendo entrenador mío en Selección ya hace bastantes años, y con el profe Guimaraes, aparte de estar como jugador, pues tuve la oportunidad también de aprender de él como entrenador en su última etapa aquí en Alajuelense.

Entonces, lo mío ha sido mucho aprendizaje. Parte de lo que le hablé a los muchachos, que les dije en la primera charla: yo sé que todos me conocen, con muchos, en la mayoría, he jugado, pero yo ya no soy jugador. Yo tengo cuatro años de estarme preparando en esto.

He dirigido de día menor, he dirigido 17, he dirigido 20, he quedado en un 20, fui asistente de Lima, fui asistente de Óscar y me sigo preparando. Entonces, que las decisiones que yo voy a tomar son preparadas, son estudiadas, no como jugador de fútbol, sino ya como entrenador.

Inclusive, ya en octubre inicio el curso en España de la adolescencia UEFA B más A, que también es parte de seguir aprendiendo, seguirme preparando.

Yo me siento preparado ya para un reto tan grande como es tomar la clasificación, pero sí fui claro con los directivos, con Carlos Vela principalmente, que es con el que he hablado, que la situación personal que tengo es lo que no me permite dar ese paso, pero que con mucho gusto esta semana yo les he ayudado haciendo mi cargo al equipo, intentándolo lo mejor posible para poder conseguir esta clasificación dura, difícil, ante un equipo muy bueno como lo es Marathón y lo ha venido mostrando. Y después del partido, ya conmigo, ya hablaremos más de eso.