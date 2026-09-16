Con arma blanca mataron a conocido médico en El Porvenir, Atlántida

La Ceiba, Honduras. En estado de putrefacción y con múltiples heridas causadas por arma blanca fue encontrado el cuerpo del médico jubilado Juan Carlos Andrade Romero (de 61 años) en el interior de una vivienda ubicada en la aldea Caracas, municipio de El Porvenir, Atlántida, cerca de la carretera CA-13.
El hallazgo se produjo tras una denuncia recibida a través de la plataforma del sistema de emergencias 911. Al ingresar al inmueble, las autoridades policiales constataron la presencia del cadáver del profesional de la medicina, originario de La Ceiba y residente en la aldea La Ruidosa de El Porvenir.
De acuerdo con el informe forense, el cuerpo presentaba fractura abierta de cráneo en la región temporal derecha. Tres heridas penetrantes en la cara lateral derecha del cuello y otra en la región submandibular derecha.
Asimismo, cuatro heridas más, una en la cara anterior derecha, dos en el antebrazo izquierdo y otra herida en la mano derecha, todas con arma blanca. Medicina forense constató que el cuerpo tenía entre 2 y 4 días de fallecido.
Médico jubilado
Andrade Romero, quien tras su jubilación se dedicaba a la reparación de equipos médicos para hospitales y clínicas, tuvo el último contacto con sus allegados el pasado sábado a través de un mensaje de WhatsApp.
En esa última comunicación, la víctima manifestó que se encontraba bien y comentó que ya no pondría en alquiler la vivienda debido a complicaciones financieras.
Las autoridades policiales y de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y un equipo de la Dirección Policial de Investigación (DPI) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables.
Hasta ahora se desconoce el móvil del homicidio; algunas personas han manifestado que el médico fue atacado en el interior de su vivienda por robarle. La Policía aseguró en su informe que se investiga una hipótesis, aunque no se dieron mayores detalles para no entorpecer las investigaciones.