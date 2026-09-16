Con arma blanca mataron a conocido médico en El Porvenir, Atlántida

La Ceiba, Honduras. En estado de putrefacción y con múltiples heridas causadas por arma blanca fue encontrado el cuerpo del médico jubilado Juan Carlos Andrade Romero (de 61 años) en el interior de una vivienda ubicada en la aldea Caracas, municipio de El Porvenir, Atlántida, cerca de la carretera CA-13.

El hallazgo se produjo tras una denuncia recibida a través de la plataforma del sistema de emergencias 911. Al ingresar al inmueble, las autoridades policiales constataron la presencia del cadáver del profesional de la medicina, originario de La Ceiba y residente en la aldea La Ruidosa de El Porvenir.

De acuerdo con el informe forense, el cuerpo presentaba fractura abierta de cráneo en la región temporal derecha. Tres heridas penetrantes en la cara lateral derecha del cuello y otra en la región submandibular derecha.