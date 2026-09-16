Calles de Tegucigalpa quedan cubiertas de basura tras desfiles del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras. Las calles de Tegucigalpa quedaron cubiertas de residuos tras la multitudinaria jornada de desfiles conmemorativos del 15 de septiembre, cuando Honduras celebró sus 205 años de independencia. Botellas plásticas, envases, bolsas y otros desperdicios quedaron acumulados en distintos puntos del bulevar Suyapa y en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés, lugares que concentraron a miles de personas durante las actividades patrias. La dimensión de los residuos llevó a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a desplegar un amplio operativo de limpieza una vez concluyeron los desfiles. Las cuadrillas municipales retiraron 56 toneladas de basura, informó Edwin Audias Gómez, gerente de Aseo Municipal.

La cantidad recolectada corresponde a los desechos generados durante la jornada, en la que familias y espectadores ocuparon durante varias horas las principales vías del sector para observar las presentaciones estudiantiles. El operativo movilizó a unas 590 personas, quienes se encargaron de recoger los desperdicios tanto en el bulevar Suyapa como en los espacios interiores del Estadio Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las labores comenzaron después de que finalizaran las actividades y se concentraron inicialmente en los puntos donde hubo mayor presencia de público. Los equipos de limpieza recorrieron las calles para retirar los residuos acumulados y despejar las vías.

Para acelerar el trabajo, la AMDC también utilizó maquinaria pesada y vehículos destinados al transporte de los desechos recolectados durante la jornada. Según Gómez, en el operativo participaron cuatro volquetas, una cargadora y 10 camiones, utilizados para recoger y trasladar los residuos desde los sectores intervenidos. Durante los desfiles, miles de capitalinos se congregaron en el bulevar Suyapa y sus alrededores para presenciar los actos cívicos, entre ellos las presentaciones de bandas marciales y los cuadros de palillonas. La concentración de personas durante varias horas generó una importante cantidad de residuos que quedaron en las calles una vez que los asistentes comenzaron a retirarse. El escenario posterior a la celebración obligó a las cuadrillas municipales a intensificar las labores para recuperar la limpieza de las principales vías utilizadas durante el evento. La cantidad de basura retirada, equivalente a 56 toneladas, refleja el volumen de residuos generado durante una de las principales actividades públicas de las celebraciones por la independencia.