Fiesta y fervor en los desfiles del 15 de septiembre en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Las calles sanpedranas se han transformado en un escenario de fiesta y fervor cívico cada 15 de septiembre. Desde tempranas horas, la capital industrial despierta entre el retumbar de los tambores, el colorido de los trajes y una multitud de ciudadanos que se desborda a lo largo de las avenidas para presenciar los desfiles patrios, parte del orgullo hondureño. El protocolo y la solemnidad abren paso a la marcha con el despliegue de las autoridades y cuerpos de seguridad. Con paso firme y vestimentas impecables, los contingentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional marcan el ritmo inicial, escoltados por bandas marciales que entonan alegres piezas musicales, mientras la ciudadanía saluda ondeando pequeñas banderas azul y blanco.

El colorido y la diversidad cultural inundan la jornada de la mano de los estudiantes de secundaria, quienes destacan por sus vistosas representaciones folclóricas. Jóvenes luciendo trajes alusivos a las raíces autóctonas, vestimentas elaboradas a mano con detalles artesanales y alegorías a la flora y fauna nacional marchan con gracia, rindiendo un homenaje directo a las tradiciones e identidad del país.