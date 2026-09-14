Desfiles patrios: calles cerradas en San Pedro Sula este 15 de septiembre

San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó a la ciudadanía sobre el cierre de varias calles con motivo del Desfile de Fiestas Patrias, programado para el martes 15 de septiembre.

Según las autoridades, el recorrido iniciará en las inmediaciones de Diario La Prensa, sobre la tercera avenida, y finalizará en el bulevar Morazán, específicamente en la Plaza Las Banderas.

Los cierres viales comenzarán a partir de las 6:00 a. m., por lo que se recomienda a los conductores tomar las precauciones necesarias y buscar rutas alternas para evitar retrasos durante la jornada.