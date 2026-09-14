  1. Inicio
  2. · San Pedro

Desfiles patrios: calles cerradas en San Pedro Sula este 15 de septiembre

San Pedro Sula se prepara para los desfiles patrios del 15 de septiembre, por lo que varias calles permanecerán cerradas para facilitar el desarrollo de las actividades

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 19:14 -
  • Redacción La Prensa
Desfiles patrios: calles cerradas en San Pedro Sula este 15 de septiembre

La DNVT anunció cierres viales en San Pedro Sula este martes 15 de septiembre por el Desfile de Fiestas Patrias.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó a la ciudadanía sobre el cierre de varias calles con motivo del Desfile de Fiestas Patrias, programado para el martes 15 de septiembre.

Según las autoridades, el recorrido iniciará en las inmediaciones de Diario La Prensa, sobre la tercera avenida, y finalizará en el bulevar Morazán, específicamente en la Plaza Las Banderas.

Los cierres viales comenzarán a partir de las 6:00 a. m., por lo que se recomienda a los conductores tomar las precauciones necesarias y buscar rutas alternas para evitar retrasos durante la jornada.

¿Habrá Ley Seca en SPS este 15 de septiembre? Esto se sabe

Agentes de tránsito estarán desplegados en los diferentes puntos de acceso para orientar a los conductores y contribuir a garantizar la seguridad de los participantes y peatones que asistan al desfile.

La DNVT anunció cierres viales este martes 15 de septiembre por el Desfile de Fiestas Patrias.

La DNVT anunció cierres viales este martes 15 de septiembre por el Desfile de Fiestas Patrias.

La DNVT recomendó a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente quienes deban movilizarse por la zona comercial e histórica de la ciudad, con el objetivo de evitar inconvenientes derivados de los cierres temporales.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias