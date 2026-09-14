Música, color y patriotismo marcaron el desfile de Seran School en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Con música, banderas y mensajes alusivos a Honduras, estudiantes de Seran School participaron este lunes 14 de septiembre en un desfile patrio realizado en San Pedro Sula, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia de Honduras.
La banda estudiantil puso el ritmo a la jornada con la interpretación de piezas durante el recorrido, mientras los alumnos avanzaban con sus instrumentos de percusión.
Los tambores y bombos acompañaron cada paso de los estudiantes, quienes lucieron coordinados en una presentación que combinó música y disciplina.
Las presentaciones de la Seran School resaltaron el entusiasmo de la comunidad educativa en una celebración dedicada a la identidad y las tradiciones hondureñas.
Uno de los elementos que aportó color al desfile fueron las banderas que portaron los alumnos, entre ellas la de Honduras y otras representativas de distintos países.
Los uniformes blancos y beige, acompañados por bandas y distintivos azules, dieron una imagen uniforme a la delegación estudiantil.
En el recorrido también participaron alumnos de diferentes edades, incluidos niños que se sumaron a la celebración con pequeños tambores.
La actividad se desarrolló en las calles de San Pedro Sula y reunió a estudiantes, docentes y familiares en un ambiente de celebración cívica.