Música, color y patriotismo marcaron el desfile de Seran School en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Con música, banderas y mensajes alusivos a Honduras, estudiantes de Seran School participaron este lunes 14 de septiembre en un desfile patrio realizado en San Pedro Sula, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia de Honduras.

La banda estudiantil puso el ritmo a la jornada con la interpretación de piezas durante el recorrido, mientras los alumnos avanzaban con sus instrumentos de percusión.