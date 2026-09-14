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Música, color y patriotismo marcaron el desfile de Seran School en San Pedro Sula

Estudiantes de Seran School participaron en un desfile patrio en San Pedro Sula con música, banderas y mensajes por los 205 años de independencia

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 12:38 -
  • Redacción La Prensa
Música, color y patriotismo marcaron el desfile de Seran School en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Con música, banderas y mensajes alusivos a Honduras, estudiantes de Seran School participaron este lunes 14 de septiembre en un desfile patrio realizado en San Pedro Sula, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia de Honduras.

La banda estudiantil puso el ritmo a la jornada con la interpretación de piezas durante el recorrido, mientras los alumnos avanzaban con sus instrumentos de percusión.

Los instrumentos de percusión y viento acompañaron a los estudiantes de Seran School.

Los instrumentos de percusión y viento acompañaron a los estudiantes de Seran School.

 (Foto: La Prensa)

Los tambores y bombos acompañaron cada paso de los estudiantes, quienes lucieron coordinados en una presentación que combinó música y disciplina.

La banda de Seran School participó en el desfile patrio realizado este 14 de septiembre en San Pedro Sula.

La banda de Seran School participó en el desfile patrio realizado este 14 de septiembre en San Pedro Sula.

 (Foto: La Prensa)

Las presentaciones de la Seran School resaltaron el entusiasmo de la comunidad educativa en una celebración dedicada a la identidad y las tradiciones hondureñas.

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Uno de los elementos que aportó color al desfile fueron las banderas que portaron los alumnos, entre ellas la de Honduras y otras representativas de distintos países.

Estudiantes de Seran School recorrieron las calles de San Pedro Sula portando banderas y elementos alusivos a Honduras durante el desfile patrio.

Estudiantes de Seran School recorrieron las calles de San Pedro Sula portando banderas y elementos alusivos a Honduras durante el desfile patrio.

 (Foto: La Prensa)

Los uniformes blancos y beige, acompañados por bandas y distintivos azules, dieron una imagen uniforme a la delegación estudiantil.

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En el recorrido también participaron alumnos de diferentes edades, incluidos niños que se sumaron a la celebración con pequeños tambores.

Los más pequeños también se sumaron a la celebración patria con tambores durante el recorrido de Seran School.

Los más pequeños también se sumaron a la celebración patria con tambores durante el recorrido de Seran School.

 (Foto: La Prensa)

La actividad se desarrolló en las calles de San Pedro Sula y reunió a estudiantes, docentes y familiares en un ambiente de celebración cívica.

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