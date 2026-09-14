Con fervor patrio, 24 centros de educación básica engalanan este 14 de septiembre las calles de San Pedro Sula

San Pedro Sula. Con un derroche de civismo, talento y colorido, la capital industrial se viste de gala este lunes 14 de septiembre para conmemorar el 205 aniversario de la Independencia de Honduras, mediante los tradicionales desfiles patrios del nivel de educación básica. Las principales avenidas sampedranas se impregnan de fervor patrio al paso de las bandas marciales, palillonas y escoltas de bandera, en una jornada organizada por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) que reúne a miles de estudiantes de la localidad.

El recorrido patriótico inició con el despliegue de la Escolta de Banderas, seguido por las autoridades del COCIP, la Academia de Policía y las fuerzas vivas de la ciudad. Luego, decenas de centros educativos públicos y privados marcharán para conmemorar las festividades patrias. Los desfiles estarán encabezados por el CEBNG Galileo, seguido en las primeras posiciones por el CEBNG Emanuel, CEBNG República de Colombia y el CEBNG Campamento de Judá, cuyos alumnos demostraron semanas de intensa preparación a través de sus coreografías y repertorio musical.

A la movilización cívica también se sumarán las delegaciones de CEBNG Presentación Centeno, CEBNG Angélica Garay, CEBNG Liceo Militar de Honduras, CEBNG Dionisio de Herrera y el CEMNG San Juan Bosco / Sun Valley, instituciones que contagiarán de entusiasmo a los padres de familia y espectadores presentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El fervor patrio continuará desplegándose con la participación de centros emblemáticos, entre los que destacan el CEBNG Liceo Morazánico, CEBNG José Cecilio del Valle, CEBNG White Dove, CEBNG Bilingüe Adventista, CEBNG Ramón Rosa y el CEBNG San José V, resaltando el compromiso de la juventud con la historia nacional. El vibrante desfile de la educación básica sampedrana concluirá con el paso protocolario del CEBNG Pablo Menzel y el CEBNG Jesús Nazareno, cerrando con broche de oro una jornada inolvidable donde las nuevas generaciones rinden tributo a la patria en su 205 aniversario.

Desfiles del 15 de septiembre