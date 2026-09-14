¿De qué murió el director del INA, Javier Talavera?

El abogado Javier Talavera, quien se desempeñaba como director del Instituto Nacional Agrario (INA), falleció ayer domingo 13 de septiembre, según confirmó el jefe de comunicaciones de la institución, Axel González.
De acuerdo con González, Talavera murió por causas naturales derivadas de complicaciones de salud durante la noche del sábado. El portavoz lamentó el deceso y expresó sus condolencias a los familiares y allegados del director del INA.
“Con mucho pesar, con mucho dolor, queremos informar el fallecimiento de nuestro ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), el abogado Javier Talavera, quien murió esta mañana (domingo) en un hospital de la capital”, declaró González.
Talavera era abogado de profesión y había asumido la dirección del INA el pasado 12 de marzo, tras ser juramentado como titular de la institución. Su gestión al frente del organismo agrario se extendió por aproximadamente seis meses.
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nasry Asfura no ha comunicado quién ocupará la dirección del INA tras el fallecimiento de Talavera.
Antes de asumir el cargo, Talavera se desempeñó como asesor legal entre 2022 y 2025. Durante ese período participó en distintos espacios institucionales relacionados con la gestión de conflictos territoriales.
Organizaciones campesinas exigían su destitución
La gestión de Talavera al frente del INA estuvo marcada por cuestionamientos de organizaciones campesinas, indígenas y garífunas, que durante las últimas semanas realizaron protestas frente a las instalaciones de la institución en Tegucigalpa.
Los manifestantes exigían respuestas a sus reclamos relacionados con la defensa de sus tierras y, entre sus peticiones, solicitaban la destitución del director del INA.
Las inconformidades se intensificaron luego de la aprobación, en junio, de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas.
Desde entonces, representantes del sector campesino denunciaron un incremento de la represión durante los desalojos ejecutados por las fuerzas de seguridad pública.
El dirigente campesino Yoni Rivas acusó a Talavera de encabezar una estructura criminal en la aldea Quebrada de Arena, en el departamento de Colón, señalamiento que vinculó con el desplazamiento de cooperativas campesinas.
“El año pasado lo descubrimos asesorando a este grupo criminal. Hoy en este gobierno es ministro y director del INA. Estamos rechazando realmente la gestión de este señor que es aliado de las estructuras criminales, y hemos venido aquí para exigir su renuncia”, declaró Rivas el pasado 26 de agosto.
Asimismo, el dirigente cuestionó el papel que, según su percepción, desempeñaba Talavera dentro de la institución, al considerar que representaba los intereses de los agroindustriales y terratenientes, en lugar de atender las demandas del sector campesino.