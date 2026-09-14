¿De qué murió el director del INA, Javier Talavera?

El abogado Javier Talavera, quien se desempeñaba como director del Instituto Nacional Agrario (INA), falleció ayer domingo 13 de septiembre, según confirmó el jefe de comunicaciones de la institución, Axel González. De acuerdo con González, Talavera murió por causas naturales derivadas de complicaciones de salud durante la noche del sábado. El portavoz lamentó el deceso y expresó sus condolencias a los familiares y allegados del director del INA.

“Con mucho pesar, con mucho dolor, queremos informar el fallecimiento de nuestro ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), el abogado Javier Talavera, quien murió esta mañana (domingo) en un hospital de la capital”, declaró González. Talavera era abogado de profesión y había asumido la dirección del INA el pasado 12 de marzo, tras ser juramentado como titular de la institución. Su gestión al frente del organismo agrario se extendió por aproximadamente seis meses. Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nasry Asfura no ha comunicado quién ocupará la dirección del INA tras el fallecimiento de Talavera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Antes de asumir el cargo, Talavera se desempeñó como asesor legal entre 2022 y 2025. Durante ese período participó en distintos espacios institucionales relacionados con la gestión de conflictos territoriales.

Organizaciones campesinas exigían su destitución