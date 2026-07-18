Instituto Nacional Agrario entrega 120 títulos de propiedad en Cortés y Yoro

Tegucigalpa, Honduras.

En el departamento de Cortés, el INA otorgó 116 títulos definitivos en dominio pleno a productores independientes de los municipios de Puerto Cortés y Choloma, con el objetivo de garantizar la legalidad sobre sus tierras y respaldar sus actividades agrícolas.

Durante la jornada, Javier Talavera , ministro director del INA, anunció que la Regional del Norte, que comprende los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara, ya cuenta con 4,357 títulos definitivos listos para ser entregados, cifra que supera la meta establecida para este año.

El Instituto Nacional Agrario (INA) entregó 120 títulos definitivos de propiedad en los departamentos de Cortés y Yoro, beneficiando a más de 630 personas , como parte del proceso de regularización de tierras que impulsa la institución para fortalecer la seguridad jurídica de productores y organizaciones campesinas.

Mientras tanto, en El Progreso, Yoro, la institución entregó cuatro títulos definitivos a la Empresa Asociativa Campesina de Producción (EACP), como parte del proceso de regularización de tierras que desarrolla en distintas regiones del país.

El titular del INA destacó que el programa responde a la instrucción del presidente Nasry Asfura de acelerar la entrega de documentos de propiedad a las familias productoras.

"Estamos trabajando todos los días, ese es el mandato del presidente: trabajar por el pueblo hondureño y legalizar la tierra para que nadie les vaya a quitar su propiedad", afirmó Talavera.

El funcionario explicó que la entrega de títulos brinda certeza jurídica a los productores y permite que sus propiedades cuenten con documentación emitida conforme a la ley.

"Eso es legalidad, eso es seguridad jurídica: tener un documento correcto, emitido por las autoridades correspondientes y con respeto a la ley. Eso es lo que queremos para todos los hondureños", expresó el ministro.

Talavera señaló que la institución ya superó ampliamente la meta nacional prevista para 2026 en materia de titulación de tierras y aseguró que el proceso continuará durante el resto del año.

"Había una meta de poco más de 3,200 títulos a nivel nacional para 2026, y solo en la Regional del Norte tenemos 4,357. Eso significa que la meta ya fue superada con creces, pero vamos a seguir trabajando hasta el último día de este gobierno", manifestó.

El director del INA resaltó el papel de los productores agrícolas en la economía del país y aseguró que fortalecer la seguridad jurídica sobre la tierra contribuye al desarrollo del sector agropecuario.

"Toda la gente de la ciudad vive del trabajo de ellos porque son quienes producen los alimentos. Los campesinos son una clase muy importante para Honduras y este gobierno los ha tomado en cuenta", indicó.

Asimismo, Talavera destacó que el trabajo de regularización de tierras se realiza de forma coordinada con otras instituciones vinculadas al desarrollo agrario, entre ellas el Instituto de la Propiedad, Banadesa y la Secretaría de Agricultura y Ganadería.