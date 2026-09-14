Terror en Coroco Goza: así ocurrió el ataque armado contra Javier Quioto y la muerte de su homicida

Una noche de terror vivió la comunidad garífuna de Corozal, en la jurisdicción de La Ceiba, tras registrarse la muerte de dos hombres ayer domingo en horas de la noche.
El violento hecho se desencadenó dentro de un negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas denominado Coroco Goza, generando pánico entre los pobladores que allí se encontraban.
Una de las víctimas mortales fue identificada como Javier Quioto Fernández, de 57 años de edad, un conocido comerciante de la comunidad y propietario del local donde ocurrió el ataque.
De acuerdo con los informes preliminares, un hombre armado ingresó sorpresivamente al Coroco Goza y disparó a quemarropa contra Quioto Fernández, quitándole la vida de manera inmediata.
Tras perpetrar el ataque, el hombre intentó huir; sin embargo, su escape fue frustrado a pocos metros de distancia cuando fue interceptado por personas que presenciaron lo ocurrido.
En respuesta al ataque contra Javier Quioto, varias personas atacaron a balazos al sospechoso hasta causarle la muerte de forma instantánea, dejando su cuerpo tendido a la orilla de la playa.
Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no han revelado la identidad del hombre abatido ni han establecido la hipótesis oficial que motivó el ataque inicial en contra de Javier Quioto.
Agentes policiales y miembros del Ministerio Público se presentaron al lugar para acordonar el área, realizar el levantamiento de los dos cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos.