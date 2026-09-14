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Joven finge su secuestro y el de sus hijos para exigir L300 mil a su esposo en Comayagüela

La joven madre confesó haber planificado el ilícito desde Catacamas, Olancho, e incluso ató de pies y manos a su hijo de dos años con cinta adhesiva para presionar el pago del rescate

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 06:54 -
  • Redacción La Prensa
Joven finge su secuestro y el de sus hijos para exigir L300 mil a su esposo en Comayagüela
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Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Policía Nacional localizaron ayer a una joven madre y a sus dos pequeños hijos en un hotel del barrio Concepción de Comayagüela, tras reportarse su secuestro.
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La mujer fue identificada como Kerin Naly Matute Almendárez, de 18 años de edad y de oficio ama de casa, quien radica habitualmente en el municipio de Catacamas, Olancho, junto a sus dos hijos de dos años y un mes de nacidos.
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De acuerdo con el relato de sus familiares, la joven salió de su vivienda en Catacamas con dirección a un centro asistencial de esa localidad para una consulta médica con los menores; sin embargo, no regresó a su hogar.
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Horas después, los delincuentes establecieron comunicación con el esposo de la mujer a través de WhatsApp, notificándole que mantenían secuestrada a su familia y exigiéndole la suma de 300,000 lempiras a cambio de liberarlos con vida.
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Para presionar el pago del dinero, el cónyuge recibió varios videos donde se observaba a la joven y a los menores atados de pies y manos, así como con la boca cubierta con cinta adhesiva.
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Tras la denuncia interpuesta, los equipos de inteligencia policial implementaron técnicas especiales de investigación que permitieron rastrear la ubicación exacta de las víctimas, encontrándolas sanas y salvas en un hospedaje de la capital.
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Al ser abordada por las autoridades, la joven madre confesó que ella misma planificó el autosecuestro desde Olancho para saldar deudas y comprar insumos para sus hijos, argumentando que no recibía apoyo económico de su pareja y que sufría maltratos.
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Tanto la joven madre como una supuesta cómplice serán remitidas a la fiscalía del Ministerio Público imputadas por el delito de simulación de infracción inexistente, Art. 529 C.P. para que se les siga el proceso penal correspondiente.
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