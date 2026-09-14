Joven finge su secuestro y el de sus hijos para exigir L300 mil a su esposo en Comayagüela

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Policía Nacional localizaron ayer a una joven madre y a sus dos pequeños hijos en un hotel del barrio Concepción de Comayagüela, tras reportarse su secuestro.
La mujer fue identificada como Kerin Naly Matute Almendárez, de 18 años de edad y de oficio ama de casa, quien radica habitualmente en el municipio de Catacamas, Olancho, junto a sus dos hijos de dos años y un mes de nacidos.
De acuerdo con el relato de sus familiares, la joven salió de su vivienda en Catacamas con dirección a un centro asistencial de esa localidad para una consulta médica con los menores; sin embargo, no regresó a su hogar.
Horas después, los delincuentes establecieron comunicación con el esposo de la mujer a través de WhatsApp, notificándole que mantenían secuestrada a su familia y exigiéndole la suma de 300,000 lempiras a cambio de liberarlos con vida.
Para presionar el pago del dinero, el cónyuge recibió varios videos donde se observaba a la joven y a los menores atados de pies y manos, así como con la boca cubierta con cinta adhesiva.
Tras la denuncia interpuesta, los equipos de inteligencia policial implementaron técnicas especiales de investigación que permitieron rastrear la ubicación exacta de las víctimas, encontrándolas sanas y salvas en un hospedaje de la capital.
Al ser abordada por las autoridades, la joven madre confesó que ella misma planificó el autosecuestro desde Olancho para saldar deudas y comprar insumos para sus hijos, argumentando que no recibía apoyo económico de su pareja y que sufría maltratos.
Tanto la joven madre como una supuesta cómplice serán remitidas a la fiscalía del Ministerio Público imputadas por el delito de simulación de infracción inexistente, Art. 529 C.P. para que se les siga el proceso penal correspondiente.