“Mente Sana es una iniciativa innovadora y de suma urgencia”

San Pedro Sula, Honduras. La falta de psicólogos en los centros educativos y el aumento de situaciones relacionadas con ansiedad, depresión y problemas familiares que repercuten en el proceso de aprendizaje hacen cada vez más necesario fortalecer las herramientas de los docentes, señaló la profesora Deissy Miranda, directora del centro de educación básica Hogar San José. Miranda explicó que, debido a que los centros gubernamentales de nivel básico no cuentan con la figura de un psicólogo u orientador, son los propios maestros quienes deben asumir diversos roles en el aula de clases, como el de escuchar a sus alumnos, identificar señales de alerta y tratar de brindarles orientación. Y es precisamente frente a esta falta de apoyo especializado, que Miranda consideró que Mente Sana ha llegado a los centros educativos en el momento oportuno, calificando el proyecto de Diario LA PRENSA en alianza con el Colegio de Psicólogos de Honduras, como una iniciativa "innovadora" y "de suma urgencia".

“Esta labor es prácticamente titánica, aquí la hacemos de maestros, mediadores, psicólogos e incluso, algunos estudiantes encuentran en nosotros una figura materna o paterna, porque muchas veces están desatendidos en casa o vienen de contextos difíciles”, expresó. La directora señaló que, a su criterio, muchas de las conductas conflictivas que algunos estudiantes manifiestan en la escuela tienen relación con problemas que viven en sus hogares y que posteriormente se reflejan en su comportamiento y desempeño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los factores más comunes que ha observado mencionó la separación de los padres, enfermedades dentro de las familias, falta de acompañamiento en el hogar y otras circunstancias que pueden generar inseguridad, tristeza o desmotivación entre los estudiantes.

Miranda compartió que en el Hogar San José han acompañado a niños que han considerado abandonar sus estudios debido a problemas familiares. “Hemos rescatado varios niños motivándoles a venir a la escuela, los escuchamos e incluso a veces les apoyamos con alimentación y transporte. Aunque no parezca, los problemas de los adultos les afectan y su mente está distraída", manifestó. Otro de los retos que ha identificado es el uso excesivo de celulares, tabletas y redes sociales. Indicó que algunos estudiantes permanecen conectados hasta altas horas de la noche y llegan cansados a clases, lo que también puede afectar su atención y rendimiento. Aunque reconoció las ventajas que ofrece la tecnología, considera necesario fortalecer el acompañamiento de las familias y establecer límites que permitan a los niños desarrollar otras habilidades, aprender a resolver conflictos y manejar mejor sus emociones.

En ese contexto, Miranda destacó que uno de los aspectos que más valora de Mente Sana es que en esta edición, el proyecto involucra no solo a los estudiantes, sino también a los docentes y los padres de familia. En ese contexto, Miranda destacó que uno de los aspectos que más valora de Mente Sana es que, en esta edición, el proyecto involucra no solo a los estudiantes, sino también a los docentes y padres de familia. Subrayó que contar con familias más informadas puede ayudar a reconocer cambios de conducta, mejorar la comunicación con sus hijos y establecer límites frente a problemas como el uso excesivo de pantallas y redes sociales.