"Mente Sana responde a nuevos desafíos dentro de las aulas"

San Pedro Sula, Honduras. La llegada del proyecto Mente Sana al centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga ha despertado entusiasmo entre los docentes, quienes ven la iniciativa como una oportunidad para aprender, compartir experiencias y adquirir herramientas que les permitan acompañar a sus estudiantes. Merlíng Paredes, director del centro educativo, contó que recibieron con mucho agradecimiento la noticia de que formarían parte de esta tercera edición que, a su criterio, llega en un momento clave, cuando los casos de ansiedad, depresión y los efectos del uso de las redes sociales se hacen cada vez más visibles en las aulas. "Mente Sana responde a los nuevos desafíos que vemos dentro de las aulas. Estamos contentos, motivados y sabemos que esto va a ser un éxito, que nos va a permitir prevenir situaciones como el bullying, como la ansiedad o la depresión; mejorar el crecimiento académico de los estudiantes y que tengan una salud mental óptima", expresó.

Después de 33 años como educador, el director reflexionó sobre cómo han ido cambiando las necesidades y realidades de los alumnos y, con ellas, también las exigencias para los maestros. Hoy, explicó, existe una mayor conciencia sobre condiciones como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el autismo, pero la mayoría de los docentes en el sector gubernamental carecen de formación y las condiciones para poder atender a estudiantes que requieren un abordaje personalizado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También dijo que han crecido los casos de ansiedad y depresión, que pueden manifestarse como dificultad para concentrarse, la falta de motivación para asistir a clases, el bajo rendimiento académico o la manera en que el alumno se relaciona con sus compañeros.

A esto se suma la influencia de las redes, que han llevado a muchos niños y adolescentes a comparar sus cuerpos y sus condiciones de vida con lo que ven en plataformas como Instagram, a cambiar su comportamiento o seguir tendencias que pueden resultar peligrosas. Indicó que una de las principales dificultades es que los centros gubernamentales no cuentan con profesionales de la psicología que puedan brindar atención especializada u orientar a la comunidad educativa cuando un caso lo requiere. Esa ausencia ha obligado a que muchas veces los docentes busquen apoyo por su cuenta. Flor de María Bueso, subdirectora del centro, contó que la experiencia diaria los ha llevado a leer, investigar y pedir orientación a otras instituciones para acompañar a alumnos que atraviesan situaciones que van más allá de la formación que recibieron como educadores.

“Hay momentos en que sentimos que nos cuesta respirar”, expresó Bueso al referirse la complejidad de los casos que ahora se presentan en los centros educativos y que muchas veces se desconocen. Explicó que en ocasiones no se trata solo de orientar al estudiante, sino también de apoyar a sus padres y, cuando es necesario, remitirlos a centros que ofrecen atención psicológica gratuita. En medio de esa realidad, Bueso destacó que Mente Sana responde a necesidades que los centros educativos están viviendo y espera que el abordaje con los estudiantes, acompañado del taller para docentes y las escuelas para padres, les permitan comprender mejor estas problemáticas y saber cómo actuar cuando se manifiestan. “Pensaron precisamente en las necesidades que estamos viviendo en los centros educativos y esto va a venir a fortalecer tanto la unión con el alumno como la familiar, porque los temas no solo van a ser para los maestros, sino también para los niños y los padres”, enfatizó.