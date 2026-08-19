Centros educativos abrazan tercera edición de Mente Sana

San Pedro Sula, Honduras.

Con gratitud, entusiasmo y esperanza, recibieron al proyecto Mente Sana de Diario LA PRENSA los directores de los cuatro centros educativos seleccionados para formar parte de la tercera edición. La iniciativa, que nació en 2024, en alianza con el Colegio de Psicólogos de Honduras, busca educar y crear conciencia acerca de la importancia de la salud mental, así como promover el bienestar integral de los hondureños. Como parte de los preparativos, el equipo de Grupo Opsa se ha reunido con autoridades de la Secretaría de Educación y el Colegio de Psicólogos de Honduras (Copsih), que han expresado su respaldo a este proyecto.

También se realizaron visitas a los centros educativos, con el objetivo de estrechar lazos y conocer de primera mano la realidad de cada uno de ellos. Formarán parte de esta edición los centros de educación básica Soledad Fernández, Dionisio de Herrera (Río de Piedras), Lila Luz de Maradiaga y el Hogar San José, los mismos que fueron seleccionados tomando en cuenta su área de influencia, población estudiantil y trayectoria educativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Se abordarán la ansiedad, la depresión, el TDAH y la adicción a las pantallas y redes sociales, considerados de vital importancia por su impacto en el bienestar emocional, el desempeño académico y el entorno familiar de los educandos.

Este 2026, Mente Sana no solo apunta a seguir alcanzando más estudiantes, sino también a fortalecer las competencias docentes en materia de salud mental, promover el involucramiento de los padres de familia y brindar herramientas gratuitas, de fácil acceso, que puedan ser de apoyo para nuestras audiencias. Esto mediante la capacitación a más de 100 maestros y las visitas semanales a los estudiantes de los centros beneficiados. En cada visita, los psicólogos abordarán uno de los temas, haciendo uso de fascículos que se les proveerán de manera gratuita. Los fascículos incluyen, entre otros elementos, una historieta adaptada a la realidad nacional e ilustrada por Luis Barahona, más conocido como “Garabatos”, que permite presentar de una manera amigable y fácil de comprender para los alumnos los trastornos o afecciones incluidos en esta edición. Este año, los psicólogos también impartirán escuelas para padres. El martes, el equipo de Grupo Opsa presentó oficialmente el programa y la calendarización de actividades a los directores de los centros, encontrando una preocupación genuina por sus estudiantes.