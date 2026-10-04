Hondureño es acusado de atropellar y matar a una mujer en Indiana; andaba drogado

Indiana, Estados Unidos. Un hondureño de 22 años es acusado de atropellar y causar la muerte de Tamara Renee Thomas, de 33 años, en el estacionamiento de una gasolinera en Indianápolis, Indiana, mientras presuntamente conducía intoxicado. El vehículo era conducido presuntamente por el hondureño Edwin Alexander Sosa-Gonzalez, de 22 años. Según la investigación, Edwin Alexander Sosa conducía una Honda CR-V que previamente habría chocado contra otro vehículo antes de ingresar al estacionamiento de la gasolinera donde se encontraba Tamara.

Las cámaras de seguridad habrían registrado el momento en que la mujer intentó correr para ponerse a salvo al observar que la camioneta se aproximaba. Sin embargo, fue alcanzada por el vehículo y declarada fallecida en el lugar. Tras el impacto, el hondureño presuntamente abandonó la camioneta y escapó a pie. De acuerdo con documentos judiciales, posteriormente habría contactado al propietario del vehículo para pedirle que lo reportara como robado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Horas después, la Policía logró localizar al hondureño. Las autoridades reportaron que presentaba señales de intoxicación al momento de ser ubicado.

Conducir sin licencia válida