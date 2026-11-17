Copán, Honduras. La publicación de un video en TikTok, en el que aparecía vestido con una fatiga de uso exclusivo de la Policía Nacional, terminó con el arresto de Carlos Roberto Guerra Carranza, un barbero originario de la aldea El Quebracho, en Copán Ruinas, departamento de Copán. Guerra Carranza compartió el video días atrás en su cuenta de TikTok, identificada como «Carlos y sus historias», donde apareció utilizando el uniforme policial.

El ciudadano, quien también reside en la aldea El Quebracho, utilizó la vestimenta como parte de un video que publicó en la plataforma de entretenimiento. En la grabación, Guerra Carranza explicó que su intención era hacer reír a sus seguidores y aseguró que no buscaba ofender a los miembros de la institución policial.