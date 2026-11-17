Tegucigalpa, Honduras. La pérdida del estatus de país libre de sarampión por parte de México, Bolivia y Estados Unidos encendió las alertas sanitarias en el continente, mientras Honduras figura entre las naciones con las que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja para prevenir nuevos brotes de esta enfermedad. La OPS anunció este martes que retiró a esos tres países la condición de territorios libres de sarampión, debido a que registran transmisión sostenida del virus, relacionada con coberturas de vacunación insuficientes. Durante una conferencia de prensa, Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó que la decisión se tomó después de una evaluación de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita, reunida del 10 al 13 de noviembre.

Aunque Honduras no perdió su estatus, aparece entre los países en los que el organismo internacional desarrolla acciones para evitar nuevos contagios. La OPS también trabaja con Brasil, Colombia, Guatemala y Perú para fortalecer la prevención y las campañas de vacunación. La preocupación regional se concentra en la capacidad de transmisión del virus, especialmente en comunidades donde la cobertura de inmunización es baja. Según Barbosa, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y puede infectar a ocho personas por cada individuo portador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

México acumuló más de 20,000 casos confirmados y 50 fallecimientos entre 2025 y 2026. Aunque la OPS señaló que los contagios muestran una tendencia descendente desde febrero, la transmisión constante motivó la pérdida de su condición sanitaria. Bolivia, por su parte, redujo los casos en un 83 % durante este año, al pasar de 444 a 76. Sin embargo, las autoridades sanitarias todavía reportan contagios continuos, lo que impidió mantener el reconocimiento de país libre de sarampión. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 5,412 casos en lo que va de 2026, distribuidos en 47 territorios. La cifra supera los 2,289 contagios registrados durante 2025 y contrasta con el promedio anual de 180 casos entre 2000 y 2024. Estos países se suman a Canadá, que perdió su condición de territorio libre de sarampión en 2025, después de registrar 5,100 casos durante un periodo de 12 meses. Ante este panorama, la OPS mantiene su colaboración con los gobiernos de la región para ampliar la vacunación y proteger a las comunidades con menor cobertura. En Honduras, estos esfuerzos buscan evitar que el virus vuelva a establecer cadenas de transmisión sostenida.