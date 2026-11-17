Joana Sanz ha tomado una sorprendente decisión tras el escándalo que ha marcado su relación con Dani Alves y que ahora vuelve a sacudir sus vidas con la noticia de su separación.
La historia de amor entre Joana Sanz y Dani Alves atraviesa uno de sus capítulos más delicados.
Después de años de relación, un matrimonio celebrado en 2017 y el nacimiento de su primera hija en común, Julieta, la modelo española y el exfutbolista brasileño estarían encaminando sus vidas por separado en medio de una ruptura que ha vuelto a colocar sus nombres en el centro de la atención mediática.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solamente la posibilidad de un divorcio, sino los mensajes publicados por la tinerfeña, que dejan entrever el desgaste emocional acumulado durante los últimos años y un profundo malestar con quien fue su pareja
La relación entre ambos estuvo marcada por momentos de felicidad, viajes, acontecimientos familiares y una vida vinculada al mundo del fútbol. Alves, considerado durante su carrera uno de los laterales más laureados de su generación, compartió con Sanz una etapa en la que ambos proyectaban una imagen de estabilidad.
No obstante, todo cambió cuando el brasileño quedó envuelto en un proceso judicial por una acusación de agresión sexual en Barcelona, un caso que tuvo enormes repercusiones personales, deportivas y mediáticas. Desde entonces, la vida de la modelo quedó expuesta a una presión pública que convirtió su relación sentimental en un asunto de interés internacional.
Durante aquellos momentos complicados, Joana Sanz continuó siendo una figura estrechamente vinculada a la historia personal del exfutbolista. La situación judicial de Alves generó un enorme revuelo y obligó a su entorno a afrontar una etapa especialmente difícil
Mientras el brasileño se encontraba en el centro de la polémica, la modelo también tuvo que lidiar con sus propias emociones, con la exposición pública de su vida privada y con las preguntas constantes sobre el futuro de su matrimonio.
Ahora, la posibilidad de un divorcio añade un nuevo capítulo a una historia que parecía haber superado algunos de sus momentos más difíciles. Según la información difundida por el periodista Javi Hoyos, Joana Sanz habría confirmado que ambos se encuentran en trámites para poner fin a su matrimonio
Uno de los movimientos que más comentarios ha provocado es su decisión de regresar a Tenerife, su tierra natal, junto a su hija Julieta. La modelo estaría preparando una nueva vida lejos del hogar que compartía con Alves en Esplugues de Llobregat, Barcelona
A través de sus historias de Instagram, Sanz también mostró algunas de las pertenencias que está vendiendo como parte de los cambios que realiza en su vivienda. Entre los objetos que aparecieron en sus publicaciones había prendas de ropa que atribuyó a Dani Alves.
Con un comentario cargado de ironía, la modelo expresó: “También vendemos armario de exmarido, que lo vamos a cambiar por armario para Julieta”.
Joana Sans puso a le venta la ropa de Dani Alves.
Sin embargo, el mensaje que más repercusión generó fue el que dirigió directamente contra Alves después de que el exfutbolista publicara una reflexión religiosa en la que hablaba de Jesús y de la importancia que la fe habría tenido durante sus años más difíciles. La publicación del brasileño provocó una reacción contundente de Sanz, quien pareció sentirse profundamente herida por la manera en que él describió el apoyo recibido durante aquel periodo.
La modelo no ocultó su indignación y cuestionó que Alves presentara su experiencia como si hubiera afrontado aquella etapa prácticamente solo. “Menudo descaro el tuyo de decir públicamente que solo se quedó Jesús”, escribió en uno de sus mensajes.
Sanz fue todavía más explícita al explicar el coste emocional que tuvo para ella aquella situación. “Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas”, expresó. La declaración refleja el resentimiento que siente ante una publicación que, según sus palabras, no reconoce el respaldo que ella le ofreció mientras atravesaba una etapa judicial y personal extremadamente difícil.
En medio de esta situación, Joana Sanz parece concentrada en reconstruir su vida y encontrar estabilidad junto a su hija. Su decisión de regresar a Tenerife, vender algunas pertenencias y expresar públicamente su malestar apunta a una etapa de cambios personales. Por ahora, no todos los detalles sobre el futuro de la pareja están claros, pero sus recientes publicaciones han alimentado la percepción de que la separación va más allá de un simple distanciamiento temporal.