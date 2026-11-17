Sin embargo, el mensaje que más repercusión generó fue el que dirigió directamente contra Alves después de que el exfutbolista publicara una reflexión religiosa en la que hablaba de Jesús y de la importancia que la fe habría tenido durante sus años más difíciles. La publicación del brasileño provocó una reacción contundente de Sanz, quien pareció sentirse profundamente herida por la manera en que él describió el apoyo recibido durante aquel periodo.