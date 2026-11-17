La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 18 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos seis horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Ocotepeque, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En San Pedro Sula, la interrupción del servicio está programada de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y afectará el aeropuerto Ramón Villeda Morales, la Base Aérea Armando Escalón y la Aduana La Mesa.
Asimismo, en otros sectores de San Pedro Sula se suspenderá la energía eléctrica de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde. Entre las zonas afectadas figuran la colonia San Luis, barrio Las Palmas, colonia Montefresco, Montefresco Centro, colonia Valle de Sula, barrio San Francisco, colonia La Unión, colonia Islas del Progreso I, colonia Flor del Valle (oeste), barrio Cabañas (sur) y colonia Rápalo. La interrupción también comprenderá las instalaciones de Aguas de San Pedro, Clínica Ochoa y el centro de salud Las Palmas.
En Santa Bárbara, los cortes se realizarán de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y afectarán los sectores de Santa Rita, Los Obrajes, Jololo, Teoxinte, El Plan, El Jengibral, Buenos Aires, El Aguaje, San Fernando, El Tanque, San Juan y Ceguaca.
En Ocotepeque, la suspensión del servicio será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En el municipio de San Francisco del Valle, los trabajos afectarán el casco urbano y las aldeas Coloal, Las Lomas, El Sile, El Tablón, La Laguna, Santa Teresa, Río Hondo y los caseríos cercano. En el municipio de San Marcos, Ocotepeque, la interrupción comprenderá el casco urbano y las aldeas El Refugio, Potrerillos, El Comedero, El Pito, Volcancito y los caseríos cercanos. Por su parte, en el municipio de Mercedes, los cortes abarcarán el casco urbano y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán, además de los caseríos cercanos.