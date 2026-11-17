En Ocotepeque, la suspensión del servicio será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En el municipio de San Francisco del Valle, los trabajos afectarán el casco urbano y las aldeas Coloal, Las Lomas, El Sile, El Tablón, La Laguna, Santa Teresa, Río Hondo y los caseríos cercano. En el municipio de San Marcos, Ocotepeque, la interrupción comprenderá el casco urbano y las aldeas El Refugio, Potrerillos, El Comedero, El Pito, Volcancito y los caseríos cercanos. Por su parte, en el municipio de Mercedes, los cortes abarcarán el casco urbano y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán, además de los caseríos cercanos.