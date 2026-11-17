El exboxeador venezolano Jorge Luis Linares, de 41 años, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de ser detenido en El Paso, Texas, durante un operativo migratorio.
La situación del excampeón mundial trascendió el domingo 15 de noviembre, cuando el propio deportista publicó un mensaje en su cuenta de X para informar que se encontraba retenido por las autoridades migratorias estadounidenses.
"Me tiene el ICE en El Paso, Texas. ¡Qué locura!", escribió el venezolano, quien se retiró del boxeo profesional en 2023, después de casi 20 años de trayectoria sobre los cuadriláteros.
De acuerdo con las autoridades, Linares habría viajado a Texas para participar en una actividad deportiva y tenía previsto regresar en avión después del evento. Sin embargo, su retorno no se concretó debido a la intervención de los agentes migratorios.
Durante el fin de semana, el entrenador estadounidense Freddie Roach también compartió una fotografía junto al excampeón venezolano, tomada en El Paso, lo que permitió conocer que ambos habían coincidido en esa ciudad fronteriza.
La detención fue confirmada posteriormente por Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quien manifestó su preocupación por la situación y expresó públicamente su respaldo al excampeón.
A través de una publicación en X, Mendoza explicó que mantenía comunicación con los familiares del deportista y que el caso ya estaba siendo atendido por profesionales especializados en materia migratoria.
El dirigente deportivo también destacó el compromiso de la organización con quienes han representado al boxeo mundial y aseguró que continuará acompañando a Linares durante este proceso. Su mensaje concluyó con palabras de aliento para el venezolano.
Mientras tanto, los registros oficiales del ICE consultados por la agencia EFE indican que Linares continúa bajo custodia de la institución en Texas. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente detalles adicionales sobre los motivos específicos de su detención.
Linares nacido en Barinitas, Venezuela, construyó una de las carreras más destacadas del boxeo de su país. Su talento y capacidad competitiva le permitieron conquistar campeonatos mundiales en tres divisiones: pluma, superpluma y ligero.
Su primer gran reconocimiento internacional llegó en 2007, cuando consiguió el cinturón del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A partir de entonces, continuó escalando posiciones hasta convertirse en una figura reconocida del pugilismo profesional.
En septiembre de 2016 protagonizó otra de las grandes victorias de su carrera al imponerse al británico Anthony Crolla en Manchester, Inglaterra. Con ese resultado obtuvo los títulos de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la revista The Ring.
Uno de los enfrentamientos más recordados de su trayectoria ocurrió en mayo de 2018, cuando se midió al ucraniano Vasiliy Lomachenko en Nueva York. Aunque Linares logró enviar a la lona a su rival durante el sexto asalto, terminó perdiendo por nocaut en el décimo.
Su última presentación profesional se produjo en octubre de 2023, cuando cayó por decisión unánime frente al británico Jack Catterall en Liverpool. Al día siguiente anunció su retiro, poniendo fin a una carrera de casi dos décadas que dejó una importante huella en el boxeo venezolano.