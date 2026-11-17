La caída de la red de comunicaciones internas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), sumada a recientes fallas tecnológicas en bancos, aerolíneas y sistemas de control aéreo, ha generado incertidumbre en Estados Unidos este martes 17 de noviembre de 2026, una fecha que también ha sido relacionada en redes sociales con un supuesto apagón mundial.
La interrupción más reciente se registró en la red clasificada NSA Net, utilizada por empleados de esa agencia para intercambiar información altamente sensible. El incidente fue reportado por CNN, que citó a seis fuentes familiarizadas con lo ocurrido.
De acuerdo con esas fuentes, hasta el momento no existen evidencias de que la caída haya sido provocada por un ciberataque. Sin embargo, la interrupción ocurre en medio de una serie de problemas tecnológicos que han afectado distintos servicios en el país.
Uno de los episodios recientes se produjo el lunes 16 de noviembre, cuando clientes de Bank of America, Chase, Wells Fargo, U.S. Bank y Capital One reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias. Los bancos no confirmaron una causa común y los sistemas centrales de pagos de la Reserva Federal permanecían operativos.
Ese mismo día también se conoció un ciberataque que comprometió páginas web de 178 organizaciones en diferentes países, entre ellas CNN, BBC, Zoom, IKEA y HSBC. Según la firma de seguridad Report URI, los atacantes aprovecharon código malicioso inyectado en la plataforma Optimizely Web.
El ataque habría buscado robar criptomonedas, copiar información de tarjetas bancarias e infectar dispositivos Apple con versiones de iOS 18.6 o anteriores. Este incidente incrementó la preocupación por la seguridad digital, aunque no se ha establecido una relación con la caída de la red de la NSA.
A estos problemas se suma la interrupción tecnológica que afectó a United Airlines el lunes, cuando la compañía reconoció una falla que perjudicó algunos vuelos con salida programada en Estados Unidos. La aerolínea describió el episodio como una “interrupción generalizada de sus sistemas” y posteriormente informó que el problema había sido resuelto.
Días antes, el viernes 14 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender las salidas de vuelos en todo el país durante más de cuatro horas, debido a una falla en sus sistemas de comunicación. Según la información proporcionada, el problema se originó durante trabajos para sustituir un cable de cobre por fibra óptica, lo que habría provocado una sobrecarga y dejado sin comunicación a 17 de los 22 centros regionales de control aéreo.
La FAA reportó 12,462 vuelos cancelados, aunque aclaró que no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional. La Administración del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a una inestabilidad en los sistemas de comunicaciones y radares.
En medio de este panorama, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), tiene previsto realizar este martes una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia. El ejercicio busca comprobar que las advertencias oficiales puedan transmitirse correctamente a través de los medios de comunicación.
La prueba está programada para las 14:20, hora del este de Estados Unidos, y se realizará mediante estaciones de radio y televisión. Durante aproximadamente un minuto, los medios participantes interrumpirán su programación para transmitir un mensaje que identificará el ejercicio como una prueba. En esta ocasión no se enviarán alertas a los teléfonos celulares.
Aunque la coincidencia entre estos incidentes ha alimentado las especulaciones sobre un posible apagón mundial este 17 de noviembre, las autoridades han aclarado que el ejercicio de FEMA es preventivo y no responde a una emergencia real. Hasta el momento, tampoco se ha presentado evidencia que confirme la existencia de un apagón mundial o una conexión entre todas las fallas reportadas.
La prueba está programada para las 14:20, hora del este de Estados Unidos, y se realizará mediante estaciones de radio y televisión. Durante aproximadamente un minuto, los medios participantes interrumpirán su programación para transmitir un mensaje que identificará el ejercicio como una prueba.
En esta ocasión no se enviarán alertas a los teléfonos celulares.Aunque la coincidencia entre estos incidentes ha alimentado las especulaciones sobre un posible apagón mundial este 17 de noviembre, las autoridades han aclarado que el ejercicio de FEMA es preventivo y no responde a una emergencia real.