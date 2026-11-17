En medio de este panorama, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), tiene previsto realizar este martes una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia. El ejercicio busca comprobar que las advertencias oficiales puedan transmitirse correctamente a través de los medios de comunicación.

La prueba está programada para las 14:20, hora del este de Estados Unidos, y se realizará mediante estaciones de radio y televisión. Durante aproximadamente un minuto, los medios participantes interrumpirán su programación para transmitir un mensaje que identificará el ejercicio como una prueba. En esta ocasión no se enviarán alertas a los teléfonos celulares.

Aunque la coincidencia entre estos incidentes ha alimentado las especulaciones sobre un posible apagón mundial este 17 de noviembre, las autoridades han aclarado que el ejercicio de FEMA es preventivo y no responde a una emergencia real. Hasta el momento, tampoco se ha presentado evidencia que confirme la existencia de un apagón mundial o una conexión entre todas las fallas reportadas.