El informe forense determinó que Jennifer Arias, de 29 años, murió a consecuencia de una embolia grasa pulmonar bilateral, luego de someterse a una liposucción y un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) en una clínica de Miami, Florida, Estados Unidos. La joven había viajado desde Nueva York para realizarse los procedimientos estéticos y dejó a una hija de siete años.