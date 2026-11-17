El informe forense determinó que Jennifer Arias, de 29 años, murió a consecuencia de una embolia grasa pulmonar bilateral, luego de someterse a una liposucción y un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) en una clínica de Miami, Florida, Estados Unidos. La joven había viajado desde Nueva York para realizarse los procedimientos estéticos y dejó a una hija de siete años.
La causa de muerte fue establecida como accidental en el informe de autopsia, cuyos resultados fueron divulgados el 13 de noviembre de 2026 por los medios NBC6 Investigates y Telemundo 51, que dieron seguimiento al caso.
Jennifer falleció el pasado 13 de agosto, después de someterse a las intervenciones quirúrgicas en New Life Plastic Surgery, un centro médico ubicado en Miami. Su muerte generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento y la atención que recibió durante la recuperación.
De acuerdo con los hallazgos forenses, la embolia se produjo cuando partículas de grasa ingresaron al torrente sanguíneo y obstruyeron vasos sanguíneos de ambos pulmones, lo que provocó una complicación que terminó causándole la muerte.
La autopsia también encontró evidencia de que los instrumentos quirúrgicos utilizados durante la operación alcanzaron zonas profundas de los músculos glúteos, cerca de venas importantes. Esta circunstancia habría permitido que la grasa ingresara al sistema circulatorio y llegara hasta los pulmones.
Otro elemento revelado en la investigación fue una grabación de la llamada al sistema de emergencias 911. En el audio se escucha que los niveles de oxígeno de la paciente descendían rápidamente mientras presentaba dificultades para respirar durante el período de recuperación.
Según Christopher Russomanno, abogado de la familia, Jennifer tuvo que ser intubada nuevamente mientras esperaban la llegada de los paramédicos, debido a los problemas respiratorios que estaba experimentando.
El representante legal de los familiares solicitó las imágenes del ultrasonido utilizado durante la intervención quirúrgica, con el propósito de determinar si el procedimiento cumplió con los requisitos establecidos por la legislación de Florida. Sin embargo, hasta el 13 de noviembre, esos registros presuntamente no habían sido entregados.
La investigación periodística también reveló que Jennifer sería al menos la sexta paciente que ha fallecido después de someterse a procedimientos en New Life Plastic Surgery desde 2018.
Asimismo, el cirujano Julio Clavijo-Álvarez registra antecedentes de demandas y sanciones disciplinarias. No obstante, el abogado del médico sostiene que durante las intervenciones se cumplieron las disposiciones médicas y legales correspondientes.