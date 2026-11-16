Un hondureño, de 30 años, murió tras ser atropellado por un carro en Hyattsville, Maryland, Estados Unidos. La víctima fue identificada como Jackson Alexander Pavón Fonseca. Esto se sabe de la tragedia.
El hecho se registró alrededor de las 12:30 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre, en la cuadra 7900 de la avenida 14, según información del Departamento de Policía del condado de Prince George.
Los agentes acudieron al lugar después de recibir una alerta sobre una persona atropellada. Al llegar, encontraron al hondureño sobre la carretera y los equipos de emergencia confirmaron que había fallecido.
De acuerdo con las autoridades, el conductor involucrado abandonó la escena sin detenerse para auxiliar a la víctima. Hasta el momento, no se han anunciado arrestos relacionados con el caso.
La Unidad de Análisis y Reconstrucción de Colisiones continúa investigando el accidente para identificar el vehículo y localizar a la persona que lo conducía.
El hondureño residía en Laurel, Maryland, donde había establecido su vida. Era padre de un niño que vive en Honduras, quien ahora enfrenta la pérdida de su progenitor.
Tras conocer la noticia, sus familiares comenzaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y conseguir el traslado de sus restos a Honduras.
Los hermanos del joven buscan reunir los recursos necesarios para llevarlo de regreso a su país de origen y darle el último adiós junto a sus seres queridos.
Mientras tanto, la familia también espera que las autoridades puedan identificar al conductor que lo atropelló y abandonó el lugar del accidente.
La Policía del condado de Prince George solicita la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que tenga información o grabaciones relacionadas con el hecho puede comunicarse con las autoridades para contribuir a la investigación.