Don Nazario Ramos, de 65 años, reconocido comerciante de la zona norte de Honduras y propietario de Pinturas Choloma, murió tras ser atacado a balazos en el municipio de Choloma, Cortés.
El crimen ocurrió en el sector de Loma Linda, donde, según los reportes preliminares, se dirigía hacia su vivienda cuando fue interceptado por sujetos armados.
Don Nazario también tuvo participación en la política local. En las elecciones de 2013 se presentó como candidato a alcalde de Choloma por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Sin embargo, su trayectoria era conocida principalmente en el sector comercial, donde durante varios años estuvo al frente de Pinturas Choloma.
De acuerdo con la información preliminar, varios individuos armados interceptaron al comerciante y le dispararon en repetidas ocasiones. Las heridas que sufrió le provocaron la muerte en el lugar.
El ataque causó consternación entre personas que conocían a don Nazario, así como en el entorno comercial donde desarrolló sus actividades.
Tras recibir el reporte del crimen, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la escena para realizar las primeras diligencias.
Los equipos policiales acordonaron el área y comenzaron la recopilación de indicios que permitan establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron en el asesinato.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado cuál habría sido el móvil del crimen.
Los investigadores trabajan para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho. Por ahora, tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.
Entre las líneas que deberán establecerse está si el ataque tuvo relación con algún asunto personal, comercial o con otra circunstancia. Sin embargo, ninguna hipótesis ha sido confirmada oficialmente.
"Era un hombre trabajador, es lamentable lo ocurrido", expresó una conocida en redes sociales tras la noticia.