La muerte de Teresa de Jesús Pérez Hernández, de 65 años, en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de La Lima, Cortés, provocó consternación entre la población hondureña, especialmente entre quienes conocían a la mujer, recordada por su carácter alegre y jovial.
Doña Teresa falleció el lunes 16 de noviembre, después de arribar al país en un vuelo procedente de España. La noticia de su muerte generó numerosas reacciones y mensajes de condolencias en redes sociales.
Su identidad se conoció horas después de que trascendiera el fallecimiento en la terminal aérea. Posteriormente, se informó que era originaria de San Manuel, Cortés, municipio donde familiares, amigos y personas cercanas lamentan su partida.
De acuerdo con la información preliminar, Teresa de Jesús habría presentado complicaciones de salud durante el viaje desde España. Entre las posibles causas se mencionaron problemas relacionados con la presión arterial, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
El caso causó impacto entre los sampedranos, quienes expresaron su pesar por lo ocurrido y enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares.
La Parroquia Emmanuel también manifestó su tristeza por la muerte de Teresa de Jesús, a quien describió como una mujer de fe y una gran colaboradora de la comunidad parroquial.
En un mensaje de despedida, la parroquia destacó su entrega, generosidad y espíritu de servicio, cualidades que dejaron una huella especial en la iglesia y entre quienes compartieron con ella.
La comunidad parroquial también recordó que doña Teresa puso sus dones al servicio de Dios y de sus hermanos. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares y pidió fortaleza y consuelo para sus seres queridos ante esta pérdida.
De acuerdo con la información compartida por sus allegados, el velatorio está previsto para este martes 17 de noviembre, mientras que su cristiana sepultura se realizará el miércoles 18.
La partida de Teresa de Jesús Pérez Hernández deja tristeza entre sus familiares, amigos y miembros de la comunidad parroquial, quienes hoy la recuerdan por su fe, su disposición de servicio y la alegría con la que compartía con quienes la rodeaban.