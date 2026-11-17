El triunfo de la H no pasó desapercibido en el entorno futbolístico hondureño. Mientras algunos destacaron la importancia de despedir el año con una victoria y valoraron las buenas acciones ofensivas del equipo, otros mantuvieron una postura más cautelosa y señalaron que el resultado debe analizarse con mesura, tomando en cuenta los desafíos que todavía tiene por delante la Selección Nacional.