El triunfo de la selección de Honduras de 2-0 ante Kuwait ha generado diversos comentarios en las redes sociales.
La Selección Nacional de Honduras cerró su calendario de partidos internacionales de 2026 con una victoria por 2-0 ante Kuwait, un resultado que generó diversas reacciones en las redes sociales, donde aficionados, periodistas deportivos y seguidores de la Bicolor compartieron sus opiniones sobre el rendimiento del equipo catracho en su último amistoso del año.
El triunfo de la H no pasó desapercibido en el entorno futbolístico hondureño. Mientras algunos destacaron la importancia de despedir el año con una victoria y valoraron las buenas acciones ofensivas del equipo, otros mantuvieron una postura más cautelosa y señalaron que el resultado debe analizarse con mesura, tomando en cuenta los desafíos que todavía tiene por delante la Selección Nacional.
"La selección de Honduras toma aire: triunfo ante Kuwait para cerrar un irregular 2026", señalamos en Diario LA PRENSA.
"Honduras respira. Triunfo balsámico ante Kuwait y cierra con pie derecho el 2026", señalaron en Diario Diez.
"Por fin ganamos", señalaron en Panorama Deportivo.
Medios deportivos de Honduras pusieron sobre la mesa sus valoraciones acerca de lo ocurrido en el terreno de juego.
La opinión del periodista hondureño Heber Betancourt: "Honduras sigue sin convencer".
El punto de vista del periodista Julio Cruz tras el triunfo de Honduras ante Kuwait.
"Y por fin volvió a ganar la H y jugando bien", señaló Gustavo Roca.
"Cierre con honor", señalaron en Deporte Total.
Periodista español dejó su punto de vista y destacó al joven Mike Arana de la selección de Honduras.
Mike Arana ha sido destacado por su buen partido en el Honduras vs Kuwait.
Además de Mike Arana, han sido destacados los jóvenes Dereck Moncada y Roberto Osorto.
"Pero esto no tapa el mar de dudas en el que encuentra la Bicolor. Mke Arana y Osorto", señaló el periodista Franklin Martínez.
El periodista Mario Figueroa destacó el trabajo realizado por Rigo Rivas.
"Tanque de oxígeno de Honduras. Mención aparte para Mike Arana", señaló German Alvarado de Diario LA PRENSA.
Claudia Torres de Diario Diez dejó sus valoraciones sobre el triunfo de Honduras ante Kuwait.
El punto de vista de Óscar Fúnes sobre el partido de la selección de Honduras ante Kuwait.
El posteo de la Federación de Fútbol de Honduras.